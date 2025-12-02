Mình chia sẻ buồn vui trong cuộc sống anh nhé

Đây là lần đầu tiên em viết thư gửi chuyên mục nên ngôn từ còn hơi vụng về, mong anh đừng cười nhé.

Phú Yên, nơi vừa qua đã oằn mình chống lại trận lũ lịch sử và đón nhận từng đoàn xe cứu trợ của mọi miền tổ quốc, em rất trân quý tình cảm của mọi người, và em muốn nói Phú Yên là quê hương em đó.

Em sinh năm 1991, làm nhân viên hành chính của trường tiểu học, cao 1,58 m, nặng 48 kg, da trắng, ngoại hình dễ nhìn. Em rất thích đọc sách, biết lắng nghe và biết quan tâm người khác.

Em đã ly hôn mấy năm rồi. Ban đầu, em có suy nghĩ sẽ ở vậy nuôi con nên chỉ biết đi làm và về với con thôi. Năm nay, khi cơn bão số 13 đến, rồi tiếp theo là lũ, người thân bảo em nên tìm một người đàn ông để chia sẻ buồn vui và những lúc khó khăn còn có bờ vai để tựa vào. Nên em viết bài gửi đến chuyên mục, hy vọng tìm được nửa kia của mình.

Em mong muốn anh không hút thuốc, ít bia rượu và biết quan tâm gia đình. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống anh nhé. Em sẽ rất vui khi nhận được mail anh.

