MIK Group tăng cường hợp tác quốc tế

MIK Group mở rộng hợp tác với các đơn vị quốc tế trong quản lý dự án, thiết kế, thi công và vận hành, hướng tới mô hình hợp tác dài hạn.

Ngày 20/3, MIK Group tổ chức MIK Partnership Summit 2026 chủ đề "One Vision Bolder Moves", tại khách sạn Fairmont Hanoi, quy tụ nhiều đối tác trong, ngoài nước hoạt động ở lĩnh vực phát triển đô thị và bất động sản. Đây là dịp doanh nghiệp cập nhật xu hướng thị trường, đồng thời trao đổi về định hướng phát triển.

Tại hội nghị, doanh nghiệp công bố việc mở rộng hợp tác với nhiều đơn vị quốc tế từ Mỹ như Turner International, Gensler, KPF, NBBJ, Urban Land Institute (ULI), Hilton và các tổ chức phát triển khác gồm Benoy (Anh), G8A (Thụy Sĩ), Meliá (Tây Ban Nha), Accor (Pháp)...

Các đối tác tham gia ở nhiều khâu, từ quản lý dự án, xây dựng tiêu chuẩn, thiết kế kiến trúc đến vận hành và thi công. Bên cạnh các thương hiệu quốc tế, doanh nghiệp tiếp tục duy trì hợp tác với những nhà thầu trong nước có kinh nghiệm triển khai dự án quy mô lớn.

Thay vì làm việc theo từng dự án riêng lẻ, các đối tác tham gia ngay giai đoạn đầu, nhằm đảm bảo tính xuyên suốt từ quy hoạch, thiết kế đến vận hành. Theo đại diện doanh nghiệp, mô hình này giúp tăng khả năng kiểm soát chất lượng và hạn chế độ lệch giữa các khâu triển khai.

Các chuyên gia chia sẻ góc nhìn về triển vọng thị trường, xu hướng phát triển năm 2026. Ảnh: MIK Group

Trong khuôn khổ sự kiện, các đơn vị tư vấn và tổ chức từ Mỹ, châu Âu, châu Á cũng chia sẻ thêm về bối cảnh thị trường và xu hướng phát triển đô thị. Những nội dung được đề cập tập trung vào thay đổi trong nhu cầu nhà ở, định hướng thiết kế và các tiêu chuẩn mới đang hình thành trên thị trường toàn cầu. Các ý kiến này được xem là cơ sở tham chiếu cho hoạt động phát triển dự án trong nước.

Theo đó, MIK Group xác định ba trụ cột chính cho giai đoạn tiếp theo gồm mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả và tăng cường hợp tác quốc tế. Doanh nghiệp cho rằng việc duy trì sự cân bằng giữa ba yếu tố này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm và khả năng vận hành dài hạn.

Về quy mô, đơn vị dự kiến triển khai hơn 20 dự án trên quỹ đất khoảng 1.400 ha, với hơn 171.000 căn hộ và khoảng 13.700 sản phẩm thấp tầng, tập trung tại Hà Nội, TP HCM và một số địa phương có tiềm năng phát triển. Danh mục này bao gồm các khu đô thị, dự án cao tầng và tổ hợp thương mại dịch vụ.

MIK Group ký kết hợp tác với các đối tác. Ảnh: MIK Group

Song song, hiệu quả vẫn là yếu tố trung tâm trong quá trình phát triển. Doanh nghiệp sẽ tập trung vào việc thiết kế không gian sống phù hợp nhu cầu thực, cải thiện khả năng kết nối và nâng cao trải nghiệm cư dân. Định hướng này được xây dựng theo hướng ổn định và dài hạn, thay vì mở rộng nhanh.

Trong khi đó, hợp tác quốc tế là công cụ hỗ trợ nâng chuẩn phát triển. Việc phối hợp với các đối tác nước ngoài trải dài toàn bộ chuỗi giá trị, từ quy hoạch, thiết kế đến vận hành, được kỳ vọng giúp dung hòa giữa kinh nghiệm quốc tế và điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện hệ sản phẩm căn hộ gồm M Series, I Series và K Series, đồng thời, nghiên cứu bổ sung các dòng sản phẩm phục vụ phát triển đô thị quy mô lớn. Việc đa dạng danh mục gắn với từng thị trường và giai đoạn phát triển cụ thể.

Phó tổng giám đốc MIK Group chia sẻ về định hướng chiến lược trong giai đoạn mới. Ảnh: MIK Group

Về định hướng mở rộng thị trường, MIK Group duy trì hiện diện tại các đô thị lớn gồm Hà Nội, TP HCM, cùng với Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Tây Ninh. Năm nay, doanh nghiệp dự kiến ra mắt thêm dự án thuộc dòng Imperia thế hệ mới tại TP HCM, đánh dấu bước mở rộng vào thị trường phía Nam.

Tại sự kiện, đơn vị nhấn mạnh việc tăng cường liên kết với các đối tác trong và ngoài nước tiếp tục là một trong những định hướng xuyên suốt, nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong phát triển dự án và khả năng thích ứng với biến động của thị trường.

Song Anh