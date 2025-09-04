MiG-29 Ukraine trang bị bom lượn giống Nga

Tiêm kích MiG-29 Ukraine lần đầu mang theo bom thông thường được lắp bộ cánh nâng và thiết bị dẫn đường giống bom UMPK do Nga phát triển.

Hình ảnh được truyền thông Ukraine công bố ngày 2/9 cho thấy tiêm kích MiG-29 mang một quả bom thông thường thời Liên Xô, dường như là mẫu FAB-500 nặng 500 kg, được gắn cánh nâng và hệ thống dẫn đường bên dưới thân bom.

Loại bom này có hình dáng tương đồng với các mẫu bom thông thường gắn Mô-đun Dẫn đường và Cánh nâng Hợp nhất (UMPK) được Nga sử dụng từ đầu năm 2023.

Ukraine dường như thử nghiệm mẫu bom lượn mới trên cường kích Su-24 từ hồi tháng 6. Video được công bố khi đó cho thấy cánh nâng bật ra không lâu sau khi quả bom rời giá treo của chiếc Su-24, song không có cảnh bom bay trên không.

Tiêm kích MiG-29 Ukraine mang bom lượn giống mẫu UMPK của Nga trong ảnh công bố ngày 2/9. Ảnh: X/Archer 83 Able

Thomas Newdick, biên tập viên của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, chỉ ra rằng không quân Ukraine biên chế nhiều MiG-29 hơn so với Su-24, nên nỗ lực trang bị bom lượn cho mẫu tiêm kích này là phương án hợp lý. MiG-29 cũng là một trong những mẫu chiến đấu cơ đầu tiên của Ukraine được hoán cải để mang bom dẫn đường và tên lửa do phương Tây viện trợ.

Truyền thông Ukraine khẳng định mẫu bom lượn này đạt tầm bay 60 km trong các cuộc thử nghiệm, đơn vị chế tạo đang đặt mục tiêu nâng tầm lên 80 km. Để so sánh, bom lượn dùng bộ dẫn đường UMPK nguyên bản của Nga có tầm bay 60-70 km, thậm chí nhiều quan chức Ukraine cho biết mẫu tăng tầm UMPK-PD có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 95 km.

Hãng phát triển bom lượn Ukraine cũng tuyên bố đang tìm cách cải tiến bộ dẫn đường, nhằm giúp nó đạt độ chính xác cao hơn UMPK của Nga. Hệ thống dẫn đường hiện tại của bom lượn Ukraine được sản xuất trong nước, dự kiến tích hợp công nghệ Pháp để kháng nhiễu tốt hơn.

"Chưa rõ kết quả mà Ukraine đạt được cho tới nay và tình trạng hoạt động cụ thể của loại vũ khí mới này. Tuy nhiên, bộ dẫn đường biến bom thông thường thành bom lượn sẽ rất hữu ích cho Ukraine sau khi được hoàn thiện", Newdick đánh giá.

MiG-29 Ukraine mang bom lượn giống Nga Oanh tạc cơ Su-24 Ukraine thả bom lượn trong video công bố ngày 25/6. Video: Defense Express

UMPK gồm thiết bị định vị vệ tinh GLONASS và hệ thống điều khiển để tăng đáng kể độ chính xác, kèm theo cánh nâng cho phép bom bay xa hơn nguyên bản. Đây là phương án tương tự dòng JDAM-ER của Mỹ, giúp biến bom thông thường thành bom thông minh, thay vì phải sản xuất những quả bom dẫn đường chuyên biệt có chi phí cao.

Thay vì rơi tự do như bom thông thường, bom UMPK có thể bay xa hàng chục km và chuyển hướng trong khi bay nhờ bộ cánh nâng. Điều này cho phép chiến đấu cơ Nga thả bom từ ngoài tầm bắn của phần lớn hệ thống phòng không Ukraine.

Nga đã trang bị UMPK cho các dòng bom có khối lượng 250-3.000 kg. Giới chuyên gia đánh giá bom UMPK giúp không quân chiến thuật của Nga tác chiến hiệu quả hơn, thay vì vai trò rất hạn chế trong giai đoạn đầu xung đột. Đây cũng là một trong những vũ khí mà không quân Ukraine từng thừa nhận là "không thể đánh chặn".

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)