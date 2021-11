Miền Trung tiếp tục mưa lớn

Từ hôm nay đến 18/11, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên mưa phổ biến 200-350 mm, có nơi trên 400 mm, lũ các sông lên cao.

Miền Trung từ ngày 8/11 đến nay liên tục mưa to do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao. Riêng 24 giờ qua, Phú Mỹ, Đề Gi, Mỹ Thọ, hồ Diêm Tiêu (Bình Định) đều mưa 315-350 mm...

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo từ nay đến 18/11, các tỉnh thành Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên mưa phổ biến 200-350 mm, có nơi trên 400 mm. Các tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa mưa 100-200 mm, có nơi trên 250 mm.

Các sông từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Phú Yên lên báo động 1-2; các sông ở Quảng Ngãi và Bình Định lên báo động 2-3, trên báo động 3. Vùng trũng thấp, đô thị có thể ngập lụt, vùng núi đối diện nguy cơ sạt lở.

Các xã vùng trũng ở Khánh Hoà ngập lụt ngày 11/11. Ảnh: Xuân Ngọc

Miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, trời nắng hanh, độ ẩm không khí dưới 50%. Hà Nội lúc 9h ngày 15/11 là 24 độ, đến 13h tăng lên 27 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) 12 độ C.

Dự báo, kiểu trời hanh khô sẽ còn duy trì ở miền Bắc trong hôm nay và ngày mai. Từ ngày 17/11, đợt không khí lạnh tăng cường tràn xuống khiến trời nhiều mây, tình trạng hanh khô giảm.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, Hà Nội ba ngày đầu tuần nhiệt độ dao động 18-25, sau đó cao nhất tăng lên 29 độ C. Sa Pa duy trì 11-17 độ đến hết ngày 18/11, sau đó ban ngày tăng lên 20 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo kết hợp với gió đông nên từ nay đến ngày 18/11 có mưa giông, cục bộ có nơi mưa to.

Gia Chính