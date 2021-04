Miền núi phía bắc mưa to

Đêm nay và ngày mai, các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai tiếp tục mưa to với lượng phổ biến 100-150 mm trong 24 giờ.

Chịu tác động của không khí lạnh yếu và vùng hội tụ gió từ Thượng Lào sang, từ đêm qua đến nay các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Cạn và Phú Thọ xuất hiện mưa giông. Lượng mưa từ 19h ngày 3/4 đến 13h hôm nay ở Bắc Quang (Hà Giang) là 63 mm, Minh Đài (Phú Thọ) 58 mm, Bắc Yên (Sơn La) 48 mm. Hà Nội tối nay cũng có mưa rào.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, đêm nay và ngày mai vùng hội tụ gió vẫn hoạt động mạnh, các tỉnh Tây Bắc tiếp tục mưa to với lượng trong ngày phổ biến 40-80 mm. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang mưa rất to, khoảng 100-150 mm trong 24 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo, đợt mưa ở miền núi phía bắc sẽ kéo dài đến hết ngày 5/4. Khoảng ngày 8-9/4, thêm một đợt không khí lạnh yếu tác động, cùng lúc vùng hội tụ gió di chuyển từ biển vào gây mưa giông ở Đông Bắc Bộ (gồm cả Hà Nội) và tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Một số điểm mưa to, giông mạnh.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, ngày mai (5/4) Hà Nội 22-25 độ C và duy trì đến cuối tuần. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) ngày mai 13-16 độ, giữa tuần nhiệt độ cao nhất lên 21.

Miền Trung tuần tới xuất hiện mưa giông do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu và vùng hội tụ gió di chuyển từ biển vào. Các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An có mưa rào diện rộng. Nhiệt độ Thanh Hóa dao động 22-29, Đà Nẵng 24-30 độ C.

Nam Bộ từ hôm qua xảy ra một đợt mưa rào và giông diện rộng lớn nhất từ đầu năm tới nay. Tại Ba Tri, tỉnh Bến Tre, lượng mưa lên tới 95 mm. Hôm nay, nhiễu động dạng gió đông tiếp tục gây mưa rào và giông ở Tây Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng dự báo, những ngày tới Nam Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa, nền nhiệt 26-35 độ C. Trong khi đó Tây Nguyên khoảng 18-32 độ C.

Trong tháng 4, miền Bắc và Trung Trung Bộ có khoảng 1-2 đợt nắng nóng (nhiệt độ cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên), tập trung ở các tỉnh phía tây Bắc Bộ và vùng núi phía tây Bắc Trung Bộ, mỗi đợt 2-4 ngày. Số ngày nắng nóng tháng 4 ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ nhưng nhiều hơn so với năm 2020.

Khoảng 10 ngày cuối tháng 4, gió tây nam ở phía nam hoạt động mạnh, Tây Nguyên và Nam Bộ vì thế mưa nhiều hơn.

Gia Chính