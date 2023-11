Miền Bắc xuống thấp nhất 8 độ C, miền Trung mưa lớn

Đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng nay rét 8 độ, Đồng Văn (Hà Giang) 11 độ C, giảm khoảng 10 độ so với sáng qua, trong khi đó miền Trung đang mưa to.