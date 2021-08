Miền Bắc tuần tới giảm mưa

Đới gió đông nam suy yếu khiến tuần tới miền Bắc giảm mưa; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa 50-100 mm trong 24 giờ.

Những ngày qua, miền Bắc có mưa rào, giông về tối và sáng sớm do tác động của đới gió đông nam. Lượng mưa từ 1h đến 7h ngày 29/8 ở Tân Uyên (Lai Châu) là 100 mm; Bảo Thắng, Mường Khương (Lào Cai) 40-60 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, những ngày tới đới gió đông nam suy yếu, mưa giảm dần, trời nắng ráo. Đến thứ tư, thứ năm tuần sau, đới gió đông nam yếu tác động khiến các tỉnh Đông Bắc Bộ và Hà Nội có mưa, sau đó lại chuyển sang trạng thái oi nóng.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, Hà Nội thứ hai dao động 25-30 độ C, tăng lên 25-33 độ C vào cuối tuần. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ 16-23.

Miền Trung chia thành hai kiểu thời tiết khác biệt. Bắc và Trung Trung Bộ chịu ảnh hưởng yếu của gió đông nam, trời ít mưa, nắng không mạnh, nhiệt độ cao nhất tuần tới dưới 35 độ C.

Trong khi đó, các tỉnh Nam Trung Bộ (từ Bình Định tới Bình Thuận) chịu tác động của rãnh thấp trục 10-13 độ vĩ bắc, trời mưa với lượng phổ biến 50-100 mm/24 giờ, có nơi trên 120 mm.

Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới cũng chịu tác động của rãnh thấp gây mưa với lượng tương tự như Nam Trung Bộ. Nhiệt độ Nam Bộ cao nhất 33, Tây Nguyên 31 độ C.

Sang tháng 9, bước vào mùa thu nên nền nhiệt các khu vực đều có xu hướng giảm hơn so với tháng 8. Bắc Bộ nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ, Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện nắng nóng nhưng không kéo dài và gay gắt.

Gia Chính