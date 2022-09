Miền Bắc sẽ mưa giông vào giữa tuần

Một đợt mưa giông diện rộng sẽ xảy ra ở miền Bắc từ đêm 13/9 đến ngày 17/9.

Tuần qua, miền Bắc có mưa giông diện rộng do tác động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao và đã tạm ngớt hai ngày qua.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia nhận định đêm và sáng sớm mai, mưa giông tiếp tục xảy ra ở một số nơi. Từ đêm 13/9, một rãnh áp thấp mới kết hợp với hội tụ gió sẽ gây mưa trên diện rộng ở miền Bắc.

Đợt mưa từ ngày 7 đến 10/9 đã khiến hàng trăm hộ dân ở huyện Chương Mỹ ngập lụt. Ảnh: Ngọc Thành

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội cả tuần tới khoảng 25-32 độ c. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), nền nhiệt 15-22 độ C.

Miền Trung những ngày đầu tuần trời ít mưa, nắng ráo, nền nhiệt ngày cao nhất 33-35 độ C. Từ 15/9 trở đi, miền Trung có mưa rào và giông trở lại, cục bộ có nơi mưa lớn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh miền Trung cũng giảm xuống mức 31-33 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ mạnh nên từ ngày mai khu vực này có mưa rào, giông nhiều nơi; tập trung nhiều về chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên phổ biến ngưỡng 28-30 độ C, còn các tỉnh Nam Bộ 31-33 C.

