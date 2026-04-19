Miền Bắc liên tiếp đón không khí lạnh gây mưa giông

Miền Bắc duy trì mưa giông nhiều ngày do rãnh áp thấp và các đợt không khí lạnh yếu liên tiếp, nhiệt độ giảm, chưa xuất hiện nắng nóng diện rộng trong những ngày còn lại của tháng 4.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, đêm 18 và ngày 19/4, khu vực xuất hiện mưa rào và giông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to, giông mạnh; Hà Nội có mưa giông rải rác.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết đêm 19 và sáng 20/4, mưa giông tiếp tục duy trì, một số nơi có mưa to. Từ trưa và chiều 20/4, khi rãnh áp thấp suy yếu, mưa giảm nhanh, trời chuyển nắng.

Trong hai ngày 21-22/4, thời tiết chủ yếu nắng ráo, chỉ còn mưa giông vài nơi vào chiều tối, tập trung ở vùng núi; khu vực Tây Bắc có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Khoảng đêm 22 đến ngày 24/4, một đợt không khí lạnh yếu cuối mùa ảnh hưởng xuống Bắc Bộ, gây mưa rào và giông trở lại trên diện rộng. Vùng núi và trung du có khả năng mưa vừa, có nơi mưa to kèm giông; nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm xuống dưới 30 độ C, trời chuyển mát.

Dự báo cuối tuần 26-27/4, miền Bắc có thể đón thêm một đợt không khí lạnh yếu, gây mưa giông lặp lại. Với các đợt không khí lạnh tăng cường liên tiếp, khu vực chưa có dấu hiệu xuất hiện nắng nóng diện rộng trong phần còn lại của tháng 4.

Theo trang Accuweather, nhiệt độ Hà Nội ba ngày đầu tuần tới dao động 23-32 độ C, đến thứ 5 giảm còn khoảng 26 độ. Tại Sa Pa (Lào Cai), đầu tuần 17-26 độ, cuối tuần giảm còn 13-19 độ C.

Tại miền Trung, từ ngày 21/4, ảnh hưởng của vùng áp thấp phía tây khiến khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ. Tuy nhiên, cường độ nắng nóng không quá gay gắt.

Đến chiều tối 23/4, khi không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa giông trở lại. Từ ngày 24/4, nắng nóng ở miền Trung cơ bản chấm dứt.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 21-24/4 có nắng nóng cục bộ, chiều tối xuất hiện mưa giông vài nơi. Từ khoảng ngày 24-27/4, Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng trở lại, nhiệt độ cao 35-37 độ C.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết từ ngày 15/4 đến nay, mưa giông, mưa đá, lốc xoáy làm 10 người chết, một người mất tích, 4 người bị thương; 3 nhà sập hoàn toàn, hơn 5.400 nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Thiên tai cũng gây thiệt hại hơn 1.667 ha cây trồng, làm chết một gia súc và khoảng 1.200 gia cầm; ảnh hưởng đến 15 điểm trường, một cơ sở y tế, nhiều công trình phụ trợ, làm gãy đổ 23 cột điện và hư hại phương tiện, thiết bị. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính trên 57 tỷ đồng.

Gia Chính