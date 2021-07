Miền Bắc đầu tuần tới oi bức, giữa tuần mưa giông

Nhiệt độ cao nhất hai ngày đầu tuần tới ở miền Bắc trong khoảng 33-35 độ C, đến thứ tư giảm xuống dưới 33 độ C.

Hai ngày cuối tuần, miền Bắc nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 33-34 độ C, trời oi bức về trưa và chiều do tác động của khối không khí biển với đới gió đông nam ẩm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định hình thái thời tiết trên sẽ duy trì ở miền Bắc trong hai ngày đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 33-35 độ C, nóng nóng cục bộ xảy ra ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

Dự báo miền Bắc mưa giông vào giữa tuần sau. Ảnh: Ngọc Thành

Từ thứ tư (14/7), một vùng hội tụ gió trên độ cao 3.000-5.000 m được hình thành và gây mưa rào, giông trở lại, khu vực trung du và vùng núi phía Bắc có mưa to. Mưa khiến thời tiết các tỉnh phía Bắc dịu mát, nhiệt độ cao nhất xuống dưới 33 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, ngày mai nhiệt độ Hà Nội trong khoảng 17-33 độ C, đến thứ sáu nhiệt độ cao nhất giảm xuống còn 31 độ C. Điểm cao hơn 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) tuần tới nhiệt độ trong khoảng từ 16-23 độ C.

Miền Trung các tỉnh từ Thanh Hoá đến Bình Thuận trời ít mưa nhưng không xảy ra nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 33-35 độ C. Từ ngày 14/7, một rãnh áp thấp hình thành đi qua Trung Bộ gây mưa rào, giông.

Nam Bộ và Tây Nguyên từ ngày 13/7, gió mùa tây nam hoạt động mạnh khiến mưa xuất hiện ở nhiều nơi. Nền nhiệt tuần tới ở Nam Bộ dưới 34 độ C, còn Tây Nguyên là dưới 32 độ C.

Gia Chính