Miền Bắc cuối tuần mưa giông

Từ ngày mai (22/8), miền Bắc giảm mưa, trời nắng 32-35 độ C; đến cuối tuần mưa sẽ quay trở lại, nguy cơ ngập ở đô thị, sạt lở ở miền núi.

Miền Bắc hai ngày nay mưa diện rộng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 5.000 m. Lượng mưa từ đêm qua đến sáng nay ở một số nơi khá lớn như Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh) gần 240 mm, Dương Quỳnh (Lào Cai), Nậm Khắt (Yên Bái) trên 80 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, đêm nay và sáng mai vùng hội tụ gió duy trì nên miền Bắc vẫn mưa với lượng phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 60 mm. Từ chiều mai, mưa có xu hướng giảm dần.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nền nhiệt Hà Nội những ngày đầu tuần dao động 27-35 độ, đến cuối tuần giảm còn 26-32 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ tuần tới khoảng 19-26 độ C.

Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ có mưa, một số nơi mưa lớn từ đêm nay đến sáng mai. Từ trưa mai đến hết tuần, miền Trung ít mưa, trời nắng. Nhiệt độ tại TP Vinh (Nghệ An), Đà Nẵng dao động 25-34 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình, vì thế tuần tới trời có mưa giông, tập trung về chiều tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên 28-31 độ, Nam Bộ 32-34 độ C.

Gia Chính