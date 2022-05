Mickelson từng tiêu hoang thế nào

Giai đoạn 2010-2014, Phil Mickelson mất 40 triệu USD vì cờ bạc và gần cạn thu nhập do lối sống xa hoa, theo tác giả Alan Shipnuck trước khi phát hành sách về danh thủ Mỹ.

Cuộc đời và sự nghiệp của Mickelson sẽ được tiết lộ qua quyển "Phil: The Rip-Roaring (and Unauthorized!) Biography of Golf’s Most Colorful Superstar", ra mắt ngày 17/5. Shipnuck trích nội dung trên trang riêng "Fire Pit Collective" hôm 5/5, trong đó lấy chuyện đỏ đen của nhân vật chính làm điểm nhấn.

Mickelson vào PGA Tour từ 1992, đến nay đoạt 45 danh hiệu, tính cả 6 major với tổng tiền thưởng xấp xỉ 95 triệu USD, vào Đền Danh vọng Golf thế giới hồi 2012. Ảnh: AP

Theo Shipnuck, Mickelson mất 40 triệu USD do cờ bạc, qua báo cáo tài chính cá nhân nộp cho các chuyên gia kiểm toán của chính phủ Mỹ. Tài liệu đó phục vụ điều tra giao dịch phi pháp ở Dean Foods hồi 2012. Trong vụ này, Mickelson mua cổ phiếu Dean Foods, lãi gần một triệu USD sau khi có thông tin nội bộ doanh nghiệp qua tay cờ bạc khét tiếng Billy Walters. Năm 2016, toà án New York tuyên Mickelson trắng án nhưng phải trả lại toàn bộ tiền lời trong giao dịch, thêm khoản lãi 105.000 USD, còn Walters bị phạt 10 triệu USD và năm năm tù.

Shipnuck mô tả Mickelson "tiền vô như nước" trong giai đoạn 2010-2014. Thời đó, mỗi năm Mickelson bỏ túi khoảng 40 triệu USD. Sau khi trừ thuế California, anh còn chưa đến 25 triệu USD. Nhưng từ số tiền này, Mickelson còn phải chi cho máy bay riêng và phi công, biệt thự, trả thù lao cho người đại diện, caddie và đội phục vụ chuyên môn.

"Mickelson còn mua cả đầu lâu khủng long T. Rex để làm quà sinh nhật. Sau những chi phí ấy, Mickelson còn khoảng 10 triệu USD. Số tiền này tương đương phần mất vì cờ bạc mỗi năm qua kiểm toán của chính phủ. Nói cách khác, anh ấy gần như chẳng còn tiền. Quãng 2014-2017, Mickelson khát danh hiệu và thu nhập giảm đáng ngại", Shipnuck viết.

Ngoài ra, cây bút kỳ cựu ngành golf Mỹ nhận xét Mickelson thông báo chia tay caddie thân tín Jim Mackay trong hoà khí hồi tháng 6/2017 là chuyện vô lý. Theo Shipnuck, chính Mackay chủ động dừng hợp tác sau những mâu thuẫn, chủ yếu vì tiền, khi Mickelson nợ thù lao dai dẳng, lên đến hàng trăm nghìn USD.

"Fire Pit Collective" của Shipnuck là "ngòi nổ" khiến Mickelson khủng hoảng danh tiếng. Trong cuộc phỏng vấn trên trang này hồi giữa tháng 2, đấu thủ PGA Tour kỳ cựu tố tổ chức chủ quản "độc tài, tham lam trong hoạt động khai thác kho hình ảnh, video của thành viên" và bảo Saudi Arabia là thế lực đáng sợ. Sau đó, Mickelson phải viết thư ngỏ xin lỗi, mất một loạt nhà tài trợ lớn và gác gậy gần ba tháng qua.

Trong cả sự nghiệp, Mickelson nhận khoảng 800 triệu USD từ các hợp đồng quảng bá. Riêng mùa 2020-2021, Forbes ước tính mảng hoạt động ngoài sân mang về tầm 40 triệu USD cho golfer Mỹ đã 51 tuổi.

Quốc Huy