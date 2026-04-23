Mexico tôn tạo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô

Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận chính quyền Mexico đang tôn tạo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Mexico City.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 23/4 dẫn thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico, cho biết đại sứ quán đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại để triển khai tôn tạo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trung tâm lịch sử của thành phố Mexico City.

"Đây là một công trình có ý nghĩa rất quan trọng, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Đồng thời đây cũng là biểu tượng của tình hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Mexico", bà Hằng nói.

Quan chức ngoại giao Việt Nam và đại diện chính quyền thủ đô Mexico City đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Tự do các Dân tộc ngày 22/5/2015. Ảnh: TTXVN

Theo người phát ngôn, với sự giám sát và bảo đảm an ninh, an toàn của chính quyền thành phố Mexico City cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico, tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được di dời tới nơi duy tu và bảo dưỡng.

Mexico là một trong những nước Mỹ Latin đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, vào ngày 19/5/1975. Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng năm 2009, phỏng theo tấm ảnh do nghệ sĩ Đinh Đăng Định chụp khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi làm việc trong vườn Phủ Chủ tịch. Trên bức tường đằng sau bức tượng ghi dòng chữ vàng "Không có gì quý hơn độc lập tự do" bằng tiếng Tây Ban Nha.

