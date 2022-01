Messi, Ronaldo vào đội hình hay nhất năm của FIFA

Trong lễ trao The Best 2021 tối 17/1, FIFA công bố đội hình hay nhất năm 2021 với sơ đồ 3-3-4, trong đó Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đá tiền đạo.

Hai tiền đạo còn lại trong đội hình hay nhất năm 2021 là Erling Haaland và Robert Lewandowsi. Trong đó, Lewandowski vượt mặt Messi để lần thứ hai liên tiếp đoạt giải Cầu thủ hay nhất năm của FIFA, qua đó cân bằng thành tích của Ronaldo.

Đội hình hay nhất thế giới 2021

Mohamed Salah về ba ở giải The Best 2021, sau Messi và Lewandowski, nhưng lại không góp mặt trong đội hình tiêu biểu do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro) bầu chọn. Ở mùa 2020-2021, ngôi sao Ai Cập cũng không đoạt giải thưởng cá nhân nào quan trọng ở Ngoại hạng Anh. Giải "Cầu thủ hay nhất mùa" của ban tổ chức và Hiệp hội ký giả Anh (FWA) thuộc về trung vệ Man City Ruben Dias. Còn giải thưởng tương tự của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) trao cho một thành viên Man City khác - Kevin de Bruyne.

ĐKVĐ Champions League Chelsea góp hai tiền vệ, Jorginho và N'Golo Kante. Trong đó, Jorginho giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa 2020-2021 của UEFA, và đoạt Quả Bóng Đồng 2021 của tạp chí France Football. Tiền vệ còn lại là Kevin De Bruyne.

Ba hậu vệ hay nhất năm 2021 là Ruben Dias, David Alaba và nhà vô địch Euro Leonardo Bonucci. Trong khung gỗ, FIFA tiếp tục gây tranh cãi khi không điền tên Edouard Mendy. Cầu thủ thuộc biên chế Chelsea được vinh danh là thủ môn hay nhất năm 2021 của FIFA, nhưng lại không góp mặt trong đội hình hay nhất.

Đội hình hay nhất thế giới 2021.

Thay vào đó, FIFA lựa chọn Gianluigi Donnarumma. Trước khi lọt đội hình hay nhất năm của FIFA, Donnarumma đã giành danh hiệu thủ môn hay nhất năm 2021 của UEFA và Cầu thủ hay nhất Euro 2021.

Đội hình hay nhất thế giới - World XI - do FIFA và FIFPro cùng tổ chức bình chọn, dựa trên phiếu bầu từ chính các cầu thủ.

Đội hình này gồm một thủ môn, ba hậu vệ, ba tiền vệ và ba tiền đạo nhận được nhiều phiếu bầu nhất theo từng vị trí. Suất cuối thuộc về một cầu thủ không phải là thủ môn có số phiếu bầu cao nhất tiếp theo.

Hồng Duy