Merson: 'Arsenal sẽ dễ dàng vô địch Ngoại hạng Anh'

AnhCựu danh thủ Paul Merson dự đoán Arsenal sẽ không thể bị ngăn cản trong cuộc đua vô địch, sau trận thắng Aston Villa 4-1 ở vòng 18 Ngoại hạng Anh.

Tiếp đối thủ đang toàn thắng 11 trận liên tiếp, Arsenal gặp không ít khó khăn trong hiệp một, nơi họ tung ra bảy cú dứt điểm nhưng chỉ một lần đưa bóng trúng đích, đạt thông số kỳ vọng (xG) ở mức 0,57. Nhưng sang hiệp hai, "Pháo thủ" hoàn toàn lột xác.

Chỉ ba phút sau giờ nghỉ, Arsenal mở tỷ số bằng bài phạt góc với trung vệ Gabriel Magalhaes là người chạm bóng cuối cùng. Sau đó, chủ nhà liên tục gia tăng sức ép và ghi thêm ba bàn lần lượt nhờ công Martin Zubimendi, Leandro Trossard và Gabriel Jesus. Những nỗ lực cuối trận chỉ giúp Aston Villa ghi một bàn nhờ cú đá bồi vào lưới trống của Ollie Watkins ở phút bù thứ tư.

"Đó là 30 phút hiệp hai xuất sắc của Arsenal", Merson, cựu tiền vệ khoác áo Arsenal giai đoạn 1985-1997, bình luận trên Sky Sports. "Họ bóp nghẹt Aston Villa và khiến đối thủ trông rất tầm thường. Đây là chiến thắng cực kỳ quan trọng".

Leandro Trossard mừng bàn nâng tỷ số lên 3-0 trong trận Arsenal thắng Aston Villa 4-1 ở vòng 19 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 30/12/2025. Ảnh: Reuters

Chiến thắng này là cách biệt lớn nhất trong một trận đấu Ngoại hạng Anh giữa hai đội khởi đầu vòng đấu trong top 3, kể từ trận Man City thắng chính Arsenal 4-1 hồi tháng 4/2023. Đoàn quân dưới trướng Mikel Arteta chặn đứng chuỗi toàn thắng của Aston Villa, đồng thời xây chắc đỉnh bảng với 45 điểm, nới rộng cách biệt lên năm điểm với Man City - đội sẽ làm khách của tân binh Sunderland ngày 1/1.

"Vòng này, nếu Arsenal hòa còn Man City thắng, họ sẽ mất đỉnh bảng", Merson nói tiếp. "Nhưng giờ Arsenal đã tạo ra khoảng cách năm điểm, đồng thời cải thiện hiệu số bàn thắng - yếu tố rất quan trọng khi cuộc đua căng thẳng. Nhìn lịch thi đấu còn lại, tôi không biết ai có thể ngăn họ. Tôi nghĩ Arsenal sẽ vô địch khá dễ dàng".

Tương tự, Jamie Carragher cho rằng kết quả tại Emirates có thể mang tính bước ngoặt trong cuộc đua vô địch. "Đây là chiến thắng lớn về mọi mặt: chất lượng đối thủ, cách Arsenal ghi bàn và việc sân Emirates không còn cảm giác lo lắng. Về mặt tâm lý, nó còn giá trị hơn ba điểm", cựu hậu vệ người Anh nói.

Carragher cũng nhấn mạnh vai trò của Gabriel Magalhaes - trung vệ trở lại đá chính sau hơn một tháng chấn thương và lập tức tạo khác biệt với bàn mở tỷ số.

Trong khi đó, Gabriel Jesus - tiền đạo nâng tỷ số lên 4-0 bằng cú cứa lòng từ ngoài cấm địa - cho rằng yếu tố quyết định nằm ở tinh thần thi đấu. "Aston Villa luôn là đối thủ rất khó chịu", anh nói. "Họ đến đây và cố gắng gây khó khăn cho chúng tôi. Nhưng cuối cùng, chúng tôi thắng nhờ bản lĩnh".

Ngày 3/1, Arsenal làm khách của Bournemouth ở vòng 20 Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy (theo Sky Sports)