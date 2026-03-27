Mercedes-Maybach S-class 2027 - sedan hạng sang thêm công nghệ

Mẫu xe đầu bảng của Mercedes nâng cấp nhẹ ở ngoại thất, nội thất thêm tiện nghi, tùy chọn 3 loại động cơ.

Phiên bản xa xỉ nhất của dòng S-class được Mercedes nâng lên đẳng cấp mới khi trang bị nhiều công nghệ hơn. Hãng gọi đây là bản cập nhật toàn diện nhất cho chiếc Maybach S-class.

Về ngoại thất, các thay đổi thiên về tạo hiệu ứng thị giác hơn là thiết kế lại toàn bộ. Lưới tản nhiệt lớn hơn 20%, cụm đèn pha công nghệ Digital Light với đèn định vị tạo hình ngôi sao ba cánh, hai hốc cản trước vẫn giữ viền mạ crôm nhưng làm họa tiết logo Maybach. Ngoài ra, khách hàng có thể tùy chọn logo trên nắp ca-pô và viền lưới tản nhiệt phát sáng.

Phần thân và đuôi xe không thay đổi, điểm nhấn duy nhất ở đuôi là đèn hậu với họa tiết ba hình ngôi sao ba cánh giống với đèn pha. Thậm chí, logo Maybach cột D được bổ sung dải đèn phát sáng.

Maybach giờ đây bổ sung tùy chọn la-zăng rèn với logo trung tâm dạng nổi, có thể tự cân bằng, tức dù bánh xe đang quay ở tốc độ nào, logo vẫn giữ nguyên, giống với cách làm của Rolls-Royce. Thiết kế la-zăng mới dạng đa chấu mạ crôm hoặc dạng đúc kín màu đen với họa tiết nhiều logo Maybach.

Điểm đáng chú ý nằm ở bên trong khi hãng biến nội thất Maybach mới giống một phòng chờ thương gia. Hệ thống Superscreen giờ đây chỉ nối liền hai màn ở trung tâm, không liền màn hình người lái như ở thế hệ Hyperscreen trước đây. Hệ thống gồm màn hình giải trí trung tâm 14,4 inch và màn hình phụ 12,3 inch, người lái có màn hình 12,3 inch 3D, tất cả đều có hiệu ứng đồ họa dành riêng cho Maybach.

Hệ thống được vận hành bởi hệ thống điều hành MB.OS mới nhất, đồng thời bổ sung trí tuệ nhân tạo, giúp chiếc xe có thể tiếp nhận lệnh bằng giọng nói tự nhiên để sử dụng các công cụ từ Microsft, Google và các dịch vụ đám mây khác. Trí tuệ nhân tạo có thể đề xuất điểm đến dựa trên thói quen, phản hồi theo ngữ cảnh và tự động điều chỉnh điều hòa dựa trên hành vi và tông giọng của người dùng.

Ngoài các chất liệu vốn có, Mercedes còn cung cấp tùy chọn chất liệu cho nội thất như ốp gỗ mới hay nội thất không da, thay thế bằng các vật liệu dệt và sợi tổng hợp dành cho khách hàng muốn tìm kiếm một sự xa xỉ khác biệt.

Sự xa xỉ nhất nằm ở khoang sau khi Maybach trang bị hai màn hình giải trí 13,1 inch, có thể điều khiển bằng hai điều khiển cảm ứng mới, có thể điều khiển hệ thống điều hòa, rèm che nắng, đèn viền nội thất và các chức năng massage đá nóng ở cả hai ghế. Hãng vẫn mang tính năng cửa xe đóng/mở tự động bằng một nút bấm, ghế thương gia có khả năng ngả sâu như ghế hạng nhất trên máy bay và cụm điều khiển trung tâm trang bị giá đỡ ly champagne mạ bạc kèm sạc không dây. Ngoài ra, cabin cũng yên tĩnh hơn nhờ khả năng cách âm được tăng cường.

Hệ thống treo chủ động của Maybach mới được lấy từ S-class mới, nhưng bổ sung khả năng "đọc" địa hình phía trước, có thể ghi nhớ vị trí các ổ gà và đoạn đường xấu để tự điều chỉnh.

Mercedes S-class Maybach mới vẫn có 3 tùy chọn động cơ. Mạnh mẽ nhất là phiên bản thuần xăng S680 với khối động cơ 6 lít V12 tăng áp kép, công suất 621 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm.

Phiên bản hybrid-nhẹ S580 trang bị động cơ 4 lít V8 với hệ thống mild-hybird, nâng cấp công suất lên 530 mã lực và mô-men xoắn 749 Nm, riêng hệ thống điện bổ sung thêm 23 mã lực, tổng công suất 553 mã lực. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,3 giây, gần bằng phiên bản S680 chỉ 4 giây. Cả hai phiên bản S680 và S580 có tốc độ tối đa 209 km/h.

Ttùy chọn cuối cùng là plug-in hybrid với động cơ 3 lít 6 xi-lanh tăng áp công suất 443 mã lực, mô-men xoắn 560 Nm, kết hợp môtơ điện 161 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm. Năng lượng cung cấp bởi khối pin 21,96 kWh, có thể di chuyển 96 km ở chế độ thuần điện.

Các phiên bản động cơ đều đi kèm hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Bên cạnh đó, hãng nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái, cảm biến để vận hành hệ thống MB.Drive Assist Pro, cho phép xe tự lái giữa các điểm đến.

Hiện Mercedes chưa công bố giá của S-class Maybach mới, dự kiến sẽ có trước ngày mở bán vào nửa cuối năm nay. Ngoài ra, Mercedes cung cấp nhiều tùy chọn cá nhân hóa thông qua chương trình Manufaktur.

Minh Quân (theo Carscoops)