Mercedes-Benz An Du tổ chức giải golf quy mô chuyên nghiệp

An Du Golf Open Championship 2022 lần đầu được nâng thành giải quy mô chuyên nghiệp, dành cho khách hàng và đối tác của Mercedes-Benz An Du.

Giải golf tổ chức bởi nhà phân phối Mercedes-Benz An Du nhằm tuyển chọn các tay đánh xuất sắc cho giải MercedesTrophy Việt Nam Final 2022. Giải dự kiến khởi tranh ngày 2/7 tại sân golf Tràng An (Ninh Bình), quy tụ hơn 140 tay chơi, là những khách hàng, đối tác của An Du trên toàn quốc.

Người chơi tham dự giải đấu MercedesTrophy tại Việt Nam. Ảnh: An Du.

Người chiến thắng tại giải lần này sẽ có cơ hội giành vé góp mặt tại các giải lớn hơn trong hệ thống do Mercedes-Benz toàn cầu tổ chức. An Du tài trợ giải Hole in One có tổng trị giá hàng chục tỷ tồng, gồm các mẫu xe Mercedes-Benz: E 200 Exclusive, C300 AMG CBU, GLC 200 cùng 12 cúp bảng A-B-C-Ladies, các giải kỹ thuật và nhiều quà tặng giá trị từ các nhà tài trợ.

"Tôi mới mua GLC 300 tại An Du và rất hài lòng với cách chăm sóc, tư vấn cũng như các dịch vụ của nhà phân phối này", anh Nguyễn Tấn Minh, một khách hàng tại Hà Nội cho biết. "Với sự chuyên nghiệp như vậy, dù là lần đầu tổ chức nhưng tôi nghĩ giải golf lần này của An Du sẽ thành công. Là một người yêu thích và đang khám phá về bộ môn này, tôi cũng rất hy vọng sẽ nhận được vé mời".

Golf là môn thể thao được gắn với giới thượng lưu, đang ngày càng phát triển và được nhiều người Việt ưa chuộng. Qua giải đấu này, An Du kỳ vọng sẽ mang đến cho người chơi cơ hội giao lưu, trải nghiệm và khám phá các dòng xe Mercedes-Benz tại Việt Nam.

"Ngoài những giải thưởng giá trị, những tấm vé góp mặt tại MercedesTrophy đẳng cấp quốc tế, An Du Golf Open Championship 2022 sẽ là dịp nghỉ dưỡng đặc biệt, hội tụ những người cùng chung đam mê chơi golf và xe Mercedes-Benz", đại diện Nhà phân phối An Du nói. "Chúng tôi đặt kỳ vọng giải sẽ được tổ chức thường niên, nâng cấp quy mô, chất lượng qua mỗi năm, nhằm mang đến nhiều trải nghiệm và cảm xúc khó quên cho người tham dự".

Tuấn Vũ