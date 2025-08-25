Mẹo nhỏ tiết kiệm lớn hóa đơn tiền điện

Ngôi nhà của bạn có thể đang âm thầm ngốn thêm hàng triệu đồng tiền điện mỗi năm, mà thủ phạm chính là "phụ tải ảo".

Theo Lizzy Kolar, đồng sáng lập kiêm CEO Scope Zero - công ty về bền vững môi trường và tài chính tại Mỹ lý giải "phụ tải ảo" hay "năng lượng ma" là lượng điện năng mà các thiết bị vẫn tiêu thụ dù đã tắt và chỉ ở chế độ chờ. Nguồn tiêu thụ vô hình này có thể chiếm tới 10% tổng năng lượng trong nhà.

"Phụ tải ảo xuất hiện ở hầu hết thiết bị có đèn báo, điều khiển từ xa hay đồng hồ kỹ thuật số. Ngay cả khi bạn không dùng, chúng vẫn ngốn điện", Kolar nói.

Rút phích cắm khi không sử dụng các thiết bị sẽ giúp bạn tiết kiệm được hóa đơn tiền điện không nhỏ. Ảnh: Tomsguide

Không chỉ lãng phí, theo Bidisha Nagaraj, Phó chủ tịch toàn cầu Schneider Electric (tập đoàn chuyên về quản lý năng lượng và tự động hóa công nghiệp của Pháp), dòng điện chờ còn làm giảm tuổi thọ thiết bị.

"Rút phích cắm giúp bạn tiết kiệm tiền và kéo dài tuổi thọ đồ điện tử", bà nói.

Theo Brandon Young, CEO công ty năng lượng Payless Power (Texas, Mỹ), bất kỳ thiết bị nào có điều khiển từ xa, đèn chờ hoặc đồng hồ điện tử đều tiêu thụ điện liên tục. Các thiết bị tiêu tốn nhiều nhất gồm TV, máy chơi game, máy in, máy tính, lò vi sóng, máy pha cà phê.

"Bộ sạc điện thoại, máy tính bảng và laptop cũng ngốn điện dù không hoạt động. Nếu không dùng hàng ngày, rút phích cắm sẽ là lựa chọn thông minh", Young nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, một máy pha cà phê ở chế độ chờ có thể tiêu thụ nhiều điện hơn cả chiếc modem Internet. Hộp cáp truyền hình cũng tương tự, vì thực chất là một chiếc máy tính nhỏ hoạt động liên tục.

Nhiều người nghĩ để máy tính hay TV ở chế độ sleep (ngủ) sẽ không tốn điện. Tuy nhiên, Young cho rằng: "Sleep tiết kiệm hơn chế độ chạy toàn phần, nhưng vẫn tiêu thụ điện. Nếu bạn không dùng thiết bị trong vài giờ, tắt hẳn hoặc rút phích mới hiệu quả".

Một số thiết bị ở chế độ chờ có thể tiêu thụ từ 0,1 đến 10 watt, riêng hộp DVR (máy ghi hình kỹ thuật số) có thể ngốn 20-30 watt liên tục, tương đương bật một bóng đèn cả ngày.

Nếu cộng dồn, tải ảo có thể chiếm 10-15% hóa đơn điện hàng tháng. Khi rút các thiết bị ngốn tải ảo, trung bình một hộ gia đình Mỹ có thể tiết kiệm tới 200 USD mỗi năm.

Ngoài việc rút phích cắm, các chuyên gia khuyên nên chọn thiết bị dán nhãn Energy Star khi mua mới. Sử dụng bóng đèn và ổ cắm thông minh và chuyển sang bộ điều chỉnh nhiệt thông minh (smart thermostat) để kiểm soát tiêu thụ điện.

Những thay đổi nhỏ này, cộng với việc ngắt phụ tải ảo, có thể giúp bạn tiết kiệm một khoản đáng kể trên hóa đơn tiền điện mỗi tháng.

Bảo Nhiên (Theo Tomsguide)