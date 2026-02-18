Mẹo ăn Tết không cần kiêng khem quá mức với người bệnh tiểu đường

Người bệnh tiểu đường cần uống thuốc đúng giờ, chia nhỏ bữa ăn, chọn nguồn tinh bột hợp lý và ưu tiên rau xanh đón Tết an toàn.

Mâm cơm với bánh chưng xanh, thịt đông hay đĩa nem rán vàng ruộm là nét đặc trưng của sự đoàn viên, sum họp trong mỗi gia đình Việt Nam khi Tết đến xuân về. Song, với những người đang chung sống cùng bệnh đái tháo đường, những món ăn truyền thống này đôi khi lại trở thành một nguồn áp lực âm thầm, theo ThS. Nguyễn Thị Huyền, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108,

Nhiều người bước vào kỳ nghỉ Tết với tâm thế dè dặt, rơi vào vòng lặp của việc lo âu: ăn thì sợ đường huyết tăng cao, mà không ăn thì lại lỡ mất không khí gia đình sum vầy. Chính tâm lý kiêng khem hoặc cấm đoán quá mức thường dẫn đến hệ lụy là người bệnh dễ ăn bù mất kiểm soát ngay sau đó, khiến mục tiêu giữ gìn sức khỏe trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, quan điểm về dinh dưỡng hiện đại ngày nay có sự thay đổi rõ rệt so với những quan niệm kiêng khem khắc nghiệt trước đây đối với người bệnh tiểu đường. Thay vì gắn liền chế độ ăn với việc cắt bỏ hoàn toàn tinh bột hay chất béo, các khuyến cáo dinh dưỡng hiện đại từ Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ (ADA), Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới (IDF) đều hướng tới cách tiếp cận linh hoạt và bền vững hơn.

Khuyên người bệnh từ bỏ hoàn toàn các món ăn Tết là điều không khả thi và dễ gây phản tác dụng về mặt tâm lý. Chìa khóa để có một mùa xuân khỏe mạnh không ở việc kiêng khem quá mức mà là ăn có chọn lọc, đúng lượng và đúng thời điểm, kết hợp chặt chẽ với vận động và duy trì thuốc điều trị.

Bác sĩ tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Duy trì uống thuốc đúng giờ

Giữa náo nhiệt của tiệc tùng, bạn dễ sao nhãng lịch uống thuốc hoặc tiêm insulin đúng giờ trong khi đây là nền móng quan trọng nhất để giữ đường huyết ổn định. Do đó dù lịch trình bận rộn đến đâu, người bệnh cũng cần đảm bảo tuân thủ đúng chỉ định của bác sĩ để tránh những biến chứng đáng tiếc trong kỳ nghỉ.

Chia nhỏ bữa ăn

Một sai lầm phổ biến là nhịn ăn bữa phụ để ăn bù cho một bữa tiệc lớn. Thực tế, ăn dồn quá nhiều thực phẩm vào một thời điểm sẽ khiến đường huyết tăng vọt đột ngột. Thay vào đó, hãy chia nhỏ khẩu phần ăn trong ngày, không chỉ giúp kiểm soát chỉ số đường huyết mà còn giảm tải áp lực cho hệ tiêu hóa.

Chọn nguồn tinh bột hợp lý

Bánh chưng vốn là biểu tượng của Tết và không nhất thiết loại bỏ hoàn toàn khỏi bữa ăn. Nếu bạn đã ăn một góc bánh chưng nhỏ, hãy chủ động cắt giảm phần cơm hoặc xôi tương ứng. Chỉ tập trung vào một nguồn tinh bột trong bữa giúp bạn dễ dàng kiểm soát lượng glucid nạp vào cơ thể.

Ưu tiên rau xanh

Chất xơ đóng vai trò như một bộ lọc tự nhiên giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Người bệnh nên tạo thói quen ưu tiên ăn rau xanh ngay từ đầu bữa ăn. Lấp đầy dạ dày bằng rau trước khi ăn món khác không chỉ cung cấp vitamin cần thiết cho cơ thể mà còn giúp bạn có cảm giác no nhanh, từ đó hạn chế ăn quá mức các món ăn giàu năng lượng khác.

Ăn các món giàu năng lượng chừng mực

Những món ăn giàu năng lượng như thịt kho tàu hay nem rán vẫn có thể góp mặt trong bữa cơm Tết của người bệnh tiểu đường. Thay vì kiêng khem khắt khe dẫn đến cảm giác mất niềm vui ăn uống, hãy ăn chúng ở mức độ vừa phải. Phân bổ hợp lý các món giàu đạm và chất béo sẽ giúp người bệnh tận hưởng trọn vẹn hương vị Tết mà vẫn giữ được sự an tâm cho sức khỏe.

Lê Nga