Medvedev đập vợt 7 lần liên tiếp khi thua 0-6, 0-6

PhápHạt giống số 7 Daniil Medvedev liên tiếp đập hỏng vợt, sau khi tự đánh hỏng ở trận thua Matteo Berrettini 0-6, 0-6 tại vòng 2 Monte Carlo Masters.

Ở game hai của set hai, Medvedev giao bóng ở tỷ số 30-40, sau khi toàn thua 7 game trước đó. Sau loạt bóng bền, tay vợt Nga tự đánh không qua lưới, khiến anh thua game giao. Không giữ được bình tĩnh, anh liên tiếp đập vợt xuống đất hoặc biển quảng cáo, khiến nó đứt hết dây và biến dạng. Trọng tài và khán giả im lặng trong lúc nhà vô địch Mỹ Mở rộng 2021 làm vậy. Sau 7 lần đập vợt, anh mới ném nó vào thùng rác và tiếp tục trận đấu.

Sau đó, trọng tài mới thông báo cảnh cáo Medvedev về lỗi hành vi. Do đó là lần đầu anh vi phạm trong trận đấu, tay vợt này không bị trừ điểm. "Bằng cách nào đó đây chỉ là một lỗi cảnh cáo", bình luận viên nói.

Daniil Medvedev phản ứng trong trận gặp Matteo Berrettini ở vòng 2 Monte Carlo Masters tại CLB Monte Carlo Country, Roquebrune-Cap-Martin, Pháp, ngày 8/4/2026. Ảnh: Reuters

Cơn nóng giận của Daniil Medvedev phản ánh đúng màn thể hiện gây thất vọng của anh. Tay vợt Nga gần như mất kiểm soát hoàn toàn, đặc biệt từ giữa set một. Sau khi bỏ lỡ hai break-point ngay game mở màn, Medvedev nhanh chóng đánh mất thế trận và không còn tìm được cách gây khó khăn cho đối thủ.

Trận đấu kết thúc chỉ sau 49 phút, một trong những thất bại chóng vánh nhất trong sự nghiệp của cựu số một thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên Medvedev thua "double bagel" (0-6, 0-6) ở cấp độ ATP Tour, đồng thời không thắng nổi game nào trong cả trận. Thậm chí, anh không giành quá hai điểm trong bất kỳ game nào ở 11 game cuối cùng.

Thống kê cho thấy sự lép vế toàn diện của Medvedev. Anh mắc tới gần 30 lỗi tự đánh hỏng, kèm theo 5 lỗi giao bóng kép. Hiệu quả giao bóng hai đặc biệt kém, khi chỉ thắng 4 trên 21 điểm. Những con số này lý giải vì sao tay vợt Nga không tạo ra nổi một cơ hội thắng game giao bóng.

Phong độ tệ hại trên sân đất nện không phải điều bất ngờ với Medvedev. Anh nhiều lần công khai bày tỏ không ưa mặt sân này, thậm chí từng gọi đây là "mặt sân dành cho những người thua cuộc" và ví bản thân "như một con chó chơi trên đất".

Trái lại, Berrettini chơi một trong những trận đấu hay nhất sự nghiệp. Tay vợt Italy, hiện chỉ đứng thứ 90 thế giới và nhận suất đặc cách, nhưng gần như hoàn hảo trong mọi khía cạnh trận đấu. Anh cho biết chỉ mắc khoảng ba lỗi cả trận, đồng thời triển khai chiến thuật chính xác đến từng chi tiết. Lợi thế sân nhà tại Monte Carlo, nơi anh sinh sống, cũng giúp Berrettini thi đấu tự tin hơn.

"Tôi nghĩ đây là một trong những màn trình diễn tốt nhất của mình", Berrettini nói sau trận. "Tôi không ngờ có thể thắng 6-0, 6-0. Tôi biết mình đang chơi tốt, nhưng kết quả này vượt ngoài mong đợi. Tôi cảm thấy anh ấy không có ý tưởng rõ ràng để gây khó khăn cho tôi".

Chiến thắng này còn đánh dấu lần đầu Berrettini hạ Medvedev, đồng thời là trận thắng đối thủ Top 10 đầu tiên của anh kể từ năm ngoái. Tay vợt Italy chưa thua game nào ở giải năm nay, khi ở vòng một đối thủ của anh bỏ cuộc sớm lúc tỷ số mới là 4-0 trong set 1.

Trong khi đó, thất bại này tiếp tục nối dài danh sách những lần mất kiểm soát cảm xúc của Medvedev. Tay vợt Nga vốn nổi tiếng với tính cách bộc phát, từng nhiều lần gây tranh cãi bởi các hành động trên sân.

Monte Carlo là một trong chín giải ATP 1000, và là Masters đầu tiên trên sân đất nện năm nay. Medvedev là tay vợt Top 10 đầu tiên bị loại tại giải năm nay. Ở vòng ba, Berrettini sẽ gặp tài năng 19 tuổi người Brazil, Joao Fonseca.

Hoàng An tổng hợp