Mẹ ủng hộ tôi độc thân vì bà từng trải qua quá nhiều đau khổ

Tôi không có chút niềm tin để tìm bạn đời, biết đâu số phận lại đẩy đưa tôi đến với người có tính giống ba thì sao.

Ba tôi là người miền Trung vào Sài Gòn lập nghiệp, mẹ là người Sài Gòn. Bố mẹ tôi khác nhau về tính cách, tuổi thơ tôi chứng kiến không ít những cơn giận của ba. Mẹ là người phụ nữ nhẫn nhịn, chịu khó. Tôi thương mẹ khi hàng ngày phải chịu đựng sự gia trưởng, độc đoán của ba. Ba làm chủ nên muốn mình nói gì vợ con đều phải làm theo. Cơm nấu không vừa ý là ba sẵn sàng đập vỡ mâm cơm, mắng nhiếc đủ những từ ngữ thậm tệ. Chị em tôi rất sợ những bữa cơm gia đình. Mỗi lần ba bực chuyện công việc, y rằng chị em tôi và mẹ lại chịu sự trút giận của ba. Mẹ và tôi có nói gì ông cũng gạt phăng ngay và chửi những câu khiến tôi tổn thương vô cùng. Tôi hay đi học sớm và về muộn hơn để tránh những giờ cơm có ba.



Tôi thấy mình trở nên vô cảm với ba, tự hỏi mình thương ba bao nhiêu, sao ba đối xử với mình như thế. Có lần ba đi tiếp khách, mấy hôm liền về muộn, mẹ chờ mỗi đêm. Một hôm tôi quyết thức cùng mẹ chỉ để đợi ba về rồi đánh bạo hỏi sao đêm nào cũng để mẹ phải chờ. Ba nổi giận, đánh tôi liên tục, mẹ khóc và can ngăn, quyết ôm chị em tôi về ngoại. Bên nội ngoại hay chuyện ba nhưng cũng chẳng dám làm căng. Không ít lần tôi thấy mẹ viết đơn ly hôn nhưng ba không chịu ký.

Ba còn hai lần ngoại tình với người bạn học cũ. Mẹ đau lắm khi chính chồng bà ta tìm đến nhà tôi nói chuyện. Bên nội ép ba phải cắt đứt ngay với bà ta. Thế nhưng mọi chuyện vẫn tái diễn. Đỉnh điểm là có hôm 3h sáng mẹ chạy khắp nơi tìm ba, mẹ con lại ôm nhau khóc. 12 tuổi đầu, tôi lờ mờ hiểu được nỗi đau của mẹ. Ba bảo mẹ không phải là kinh tế chính trong gia đình nên cần nghe những gì ba nói. Dù mẹ không làm ra nhiều tiền nhưng tôi nghĩ ba không có quyền chà đạp mẹ như vậy. Tôi ủng hộ mẹ ly hôn. Mẹ hỏi: "Nếu mẹ ly hôn, con mất cha đấy, có chịu không". Tôi chỉ nói: "Miễn mẹ thấy hạnh phúc thì thế nào con cũng chịu". Cuối cùng ba cũng đồng ý ly hôn nhưng tòa xử cho được quyền nuôi chị em tôi vì ba có kinh tế hơn.

Gần ba nhưng tôi luôn nghĩ đến mẹ. Phải nói thêm là ba tôi rất trọng nam khinh nữ, em trai luôn được đối xử nhẹ nhàng hơn tôi. Khi sang nhà bạn ba, ba không tiếc lời chê tôi thế này thế nọ, còn chốt thêm câu: "Tánh con này nó y chang má nó". Họ ngắt lời của ba vì xưa nay họ quý mẹ con tôi lắm. Lên đại học, tôi quyết ra riêng, vừa học vừa làm nuôi thân. Nhiều năm nghe những lời cay nghiệt, tổn thương, lòng tôi như chai sạn rồi. Tôi vẫn giúp mỗi khi ba gọi. Trong thâm tâm tôi, ba dù có cay nghiệt cũng vẫn là ba mình, nhưng để nói thương ba thật sự thì sao khó quá.

Có những lời ba nói có lẽ sẽ ám ảnh tôi hết đời. Tôi cũng không có chút niềm tin nào để tìm bạn đời cho mình, bởi biết đâu số phận lại đẩy đưa tôi đến với một người có tính giống ba thì sao. Mẹ cũng ủng hộ quyết định sống độc thân của tôi dù tôi chỉ mới 24 tuổi. Mẹ và tôi suy nghĩ có sai không, mong nhận được sự chia sẻ.

Huyền Ngọc