Mẹ quay video hành hạ con, gửi cho cha để 'chọc tức'

Đăk LăkNgười mẹ 33 tuổi ở xã Ea Kar nhiều lần bịt miệng, mũi con gái 8 tháng tuổi, quay video gửi cho chồng "hờ" để chọc tức, sau mâu thuẫn.

Ngày 16/4, Công an xã Ea Kar cho biết đã làm việc với người phụ nữ này, đang củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi bạo lực với trẻ em, theo Nghị định 130/2021/NĐ-CP.

Người mẹ nhiều lần bịt mặt con nghẹt thở.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video ghi cảnh bé gái nằm trên giường, bị người phụ nữ dùng tay tác động vào vùng mặt, đồng thời cầm điện thoại ghi hình.

Bé giãy giụa, khóc lớn, mặt đỏ bừng, có dấu hiệu khó thở. Người này sau đó tiếp tục kéo cháu bé và nhiều lần dùng tay bóp vùng mũi, miệng.

Tại cơ quan công an, bước đầu người mẹ khai trong quá trình sống cùng người tình, họ có hai con, 4 tuổi và hơn một tuổi. Hôm qua, do mâu thuẫn với "chồng hờ", người phụ nữ nhiều lần bịt miệng con gái, đồng thời quay video gửi cho người này để chọc giận.

Trần Hóa