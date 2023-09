Mẹ nghĩ tôi như cây AMT sẵn tiền

Tôi là nữ, 28 tuổi, nhà có hai anh em đều đã đi làm, công việc của tôi có thu nhập khá hơn anh trai.

Anh trai hơn tôi hai tuổi, sức khỏe yếu do bị bệnh bẩm sinh từ bé, công việc có phần bấp bênh nhưng giờ cũng đi làm, lương tháng tầm 8-10 triệu đồng (tôi không hỏi cụ thể, chỉ nghe nói vậy). Tôi thu nhập khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể thưởng mỗi dịp lễ tết. Tôi có một khoản tiết kiệm khoảng một tỷ đồng nhưng chưa mua được nhà riêng. Bố mẹ tôi vẫn đi làm nhưng lương chỉ đủ sống chứ không dư.

Bố tôi từ ngày xưa đã không đưa lương cho mẹ, nếu có chỉ đưa vài triệu đồng một tháng nên mẹ luôn bất mãn. Hai người thường xuyên cãi nhau xong đâu lại vào đấy, đến giờ vẫn thế. Từ nhỏ, vì tôi lanh lẹ, học khá hơn nên mẹ cho tôi đi học thêm nhiều hơn, dù nhà không khá giả. Mẹ không hài lòng vì bố không kiếm được nhiều tiền nên luôn hy vọng vào các con. Tôi đi làm thêm, gia sư từ năm thứ hai đại học, song song đó tôi học giỏi nên còn có học bổng của trường.

Tôi kiếm được tiền đã phụ giúp mẹ, có lúc còn đưa tiền cho mẹ đóng học cho anh trai. Anh tôi học chậm nên học mãi mới tốt nghiệp. Tôi biết anh cũng cố gắng rất nhiều chứ không ỷ lại nhưng khả năng có hạn. Anh không bao giờ xin tiền tôi, khi nào khó khăn quá mới vay tôi và sau đó trả lại. Tôi cảm nhận được anh có phần tự ti vì không được như tôi. Giờ anh vẫn chưa lập gia đình và vẫn ở với mẹ, cũng không có vẻ muốn lấy vợ. Ra trường xong tôi đã kiếm được công việc ở công ty đa quốc gia và có việc rất tốt.

Tôi nhanh nhẹn, giỏi ngoại ngữ nên cũng thăng tiến nhanh. Tôi mua sắm cho gia đình và cũng chi tiêu thoải mái cho bản thân. Mẹ biết tôi có lương thưởng rất tốt và tự hào. Cách đây một năm, công ty gửi tôi đi công tác nước ngoài một thời gian. Tôi hiện có hai điện thoại và hai sim nên để một máy ở nhà nhờ mẹ giữ, mẹ cũng biết số dư trong tài khoản của tôi. Tôi có cảm giác mẹ biết tôi có tiền riêng và có phần muốn tiêu tiền theo ý mẹ. Mặc dù hàng tháng tôi đều thanh toán tiền điện nước, internet, đưa tiền thêm phụ mẹ khoảng 5-10 triệu đồng tùy tháng, nhưng mẹ có vẻ yên tâm vì tôi có thu nhập cao.

Mẹ thường xuyên tiêu tiền rồi mới báo. Ví dụ có lần bạn tôi trả nợ năm triệu đồng tiền mặt, tôi đưa mẹ giữ hộ vì chưa kịp gửi vào tài khoản. Đến lúc hỏi đến, mẹ nói đi đám cưới con bà này, đi đám ma nhà ông kia, toàn người thân thiết phải làm phong bì nhiều. Lúc thì mẹ bảo hội bạn đại học rủ đi họp lớp, họp tại Nha Trang, trước mẹ chưa đi bao giờ nên giờ muốn đi, mặc dù hai tháng trước đó tôi vừa đưa cả gia đình đi Nha Trang xong. Đây chỉ là ví dụ, những việc như thế này thường xuyên xảy ra, cứ hơi chút là vài trăm đến dăm ba triệu đồng.

Vì anh tôi không dư dả nên mẹ thông cảm hơn, nói anh không may mắn, lại bị bệnh tim, không muốn anh nghĩ ngợi. Còn bố tôi thì có nói cũng không chịu đưa tiền nên mẹ không buồn nói nữa. Đỉnh điểm là hôm rồi có người họ hàng bán lại chiếc xe cũ nhà họ không dùng nữa, giá rẻ so với giá trị xe mà xe bố lại cũ, thường xuyên hỏng hóc, mẹ chốt mua luôn với nhà người ta. Khi về mẹ nói tôi trả tiền cho nhà họ. Tôi lại móc túi ra trả nhưng trong lòng rất không vui. Tôi nói mẹ lần sau mua gì phải nói với con trước, không làm như vậy nữa. Mẹ nói xe bố cũ quá rồi, dùng không an toàn, mà xe như vậy mua ở ngoài giá rất cao, trước sau cũng phải mua thì mua chứ đi mua xe mới lại mất nhiều tiền hơn.

Tôi không vui vì mẹ nghĩ tôi như cái cây ATM sẵn tiền, cứ muốn mua gì là tùy ý. Tôi cũng muốn bố tiết kiệm để tự mua xe vì tiền hàng tháng gần như tôi đã bỏ ra hết, anh trai cũng tự trả tiền ăn cho mình, bố đi làm chỉ để tiền đó tiêu riêng cho bản thân nhưng không bao giờ mua được gì cho gia đình. Tôi muốn ngừng những việc mà với mình là không cần thiết, còn mẹ luôn thấy những việc ma chay hiếu hỷ, ngoại giao... là cần, trong khi thực tế lại bắt tôi làm thay.

Từ hôm đó mẹ không nói chuyện nhiều với tôi, tỏ vẻ thất vọng vì ngày xưa không tiếc tiền lo cho tôi mà giờ tôi keo kiệt như vậy. Còn tôi cũng rất bực mình nên không muốn xuống nước. Từ giờ tôi sẽ thắt chặt chi tiêu hơn để sau này có gia đình riêng còn phải mua nhà, lo cho tương lai. Mẹ luôn nhìn vào mấy người hàng xóm, người quen sang tên cho con cái xong bị con đòi chiếm, bán nhà nên luôn sợ hãi bị con cái, con dâu, con rể chiếm nhà, vì thế tôi xác định tự thân hoàn toàn. Với gia đình, tôi nên làm gì trong chuyện chi tiêu?

Hằng Nga

