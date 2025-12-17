Tôi nên trả hết 400 triệu vay ngân hàng hay mua vàng, mua đất

Tôi đã tròn 40 tuổi, là người cẩn trọng, mong muốn tích đủ tiền nuôi con đến tuổi trưởng thành và có đủ tiền an hưởng tuổi già.

Cách đây 7 năm, tôi sống ly thân với chồng. Lúc ấy con gái tôi mới vào lớp một. Hai mẹ con thuê nhà trọ ở vùng ven Hà Nội ở. Hiện nay tôi đã ly hôn với chồng được hai năm. Còn con tôi học lớp tám. Hai mẹ con sống cùng nhau. Trong thời gian ly thân, tôi vừa trả nợ tiền mua đất (đất ở Long Biên, đất của riêng tôi, chồng cũ đã ký khước từ tài sản khi làm sổ đỏ) và trang trải cuộc sống sinh hoạt của hai mẹ con. Đến năm 2020, tôi trả xong nợ.

Năm ngoái tôi xây nhà gần 2 tỷ đồng, có vay ngân hàng, người thân. Vay người thân tôi đã trả xong, số nợ ở ngân hàng còn 400 triệu đồng. Hàng tháng tôi chỉ phải trả khoảng 12 triệu đồng tiền lãi và gốc. Tôi có thu nhập cố định là 30 triệu mỗi tháng. Do công việc tôi làm liên quan đến tài chính. Tôi nhận việc ngoài để làm. Nguồn thu nhập ngoài duy trì ổn định là 30 triệu mỗi tháng.

Chồng cũ chu cấp cho con gái tôi 4 triệu mỗi tháng. Con gái tôi học thêm các môn tại các trung tâm. Số tiền chi trả cho con khoảng 2,5 triệu đồng. Riêng môn tiếng Anh con được học miễn phí. Do tôi có suất ưu đãi dành cho con em nhân viên. Tiền ăn ở trường và các khoản trên lớp học tốn khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng. Vì công việc đặc thù không đưa đón con buổi chiều đi học về hoặc đi học thêm (buổi sáng tôi đưa con đi học). Số tiền phát sinh là 1,5 triệu mỗi tháng.

Tôi không có nhu cầu về quần áo, váy vóc nhiều. Hàng tháng, tiền ăn uống sinh hoạt, điện nước của hai mẹ con là 7 triệu đồng. Tôi có gửi về biếu mẹ 2 triệu mỗi tháng. Lễ tết tôi được thưởng khoảng 80 triệu. Hàng tháng, tôi tiết kiệm được gần 40 triệu đồng (sau khi trả nợ ngân hàng cố định).

Tôi đang phân vân có nên trả nợ ngân hàng luôn hay để cho bớt nợ? Hay cứ tích tiền vào đó mua vàng hoặc đất ở quê, hoặc mua một ít cổ phiếu uy tín như của ngân hàng, hay các công ty kinh doanh mặt hàng thiết yếu (ăn uống, thuốc, thép, xi măng....). Vì tôi chỉ có một mình, cũng không muốn đi bước nữa (cuộc sống hôn nhân trước đây đã làm tôi ám ảnh và chán ngán). Tôi đã tròn 40 tuổi, là người cẩn trọng, mong muốn tích đủ tiền nuôi con đến tuổi trưởng thành và có đủ tiền an hưởng tuổi già. Tôi đang không biết nên làm thế nào mới đúng? Mong quý độc giả góp ý cho tôi.

Diễm Quỳnh