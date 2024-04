Mẹ đơn thân tìm người thương

Mình không có tiêu chuẩn cụ thể về bạn, vạn sự tùy duyên, chỉ cần đủ duyên thì mọi thứ khác chỉ là tương đối.

Nhân một ngày đẹp trời, cô bạn đồng nghiệp giới thiệu chuyên mục này và khuyên mình thử viết bài xem sao. Sau khi đắn đo và cân nhắc kỹ lưỡng, mình mạo muội gửi thư cho chuyên mục với mong muốn tìm kiếm bạn - một người có thể chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống sau này.

Hiện tại mình lựa chọn làm mẹ đơn thân của hai bé nhỏ, cô bé là điều quý giá nhất của mình. Mình độc lập, tự chủ, có tinh thần cầu tiến cao trong công việc. Mình đang sống và làm việc tại Sài Gòn, tuy nhiên mình đang có chuyến công tác ở nước ngoài, sẽ sớm trở về Việt Nam để gặp bạn.

Về ngoại hình, mình tự nhận xét là ổn. Chiều cao ở mức trung bình của người Việt Nam. Do mình chơi thể thao nên chỉ số BMI ở ngưỡng an toàn. May mắn cha mẹ cho mình khuôn mặt xinh xắn, dễ thương và có duyên làm vốn lận lưng.

Mình học chuyên về kỹ thuật nhưng không khô khan đâu, mình có đủ dịu dàng, hiểu chuyện và biết thông cảm cho người xung quanh. Mình thích trồng cây, yêu động vật, trà đạo và thích tìm tòi để nấu các món mới.

Ngoài ra, mình còn có sở thích lái xe đường dài để thăm thú cảnh vật ở Việt Nam. Mình có dịp đi nhiều nước nhưng vẫn rất thích cảnh sắc ở đất nước hình chữ S, mình luôn mong sẽ có bạn đồng hành trong các chuyến đi này trong tương lai gần.

Mình xin mạn phép trích dẫn câu nói bản thân rất tâm đắc "If you desperately want something, the universe will conspire in helping you achieve it". Mình thật tâm mong muốn tìm người bạn đồng hành chỉ để có thể cùng nhau chào tạm biệt trước khi đi làm và ôm nhau tỉ tê tâm sự sau khi về đến nhà.

Mình không có tiêu chuẩn cụ thể về bạn, vạn sự tùy duyên, chỉ cần đủ duyên thì mọi thứ khác chỉ là tương đối. Hy vọng mình gửi tín hiệu đến vũ trụ cùng với lá thư này, nguyện cho mong muốn của mình sẽ được hồi đáp, lá thư sẽ tìm đến đúng được người có cùng suy nghĩ, mong muốn một hạnh phúc đơn giản như mình.

Xin cảm ơn bạn và quý độc giả đã dành thời gian xem bức thư của mình. Chúc cả nhà sức khỏe và hy vọng mọi người đều sẽ tìm được chân ái của đời mình.

