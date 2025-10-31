Mẹ đơn thân tìm bạn đồng hành không gia trưởng

Em là mẹ đơn thân được vài năm, 41 tuổi, làm công việc văn phòng, cuộc sống thường ngày khá giản dị.

Ngoài giờ làm, em thích vận động một chút, chơi thể thao để giữ tinh thần khỏe khoắn, đôi khi lại xách balo đi du lịch, phượt về với thiên nhiên để tìm lại sự cân bằng.

Em có trồng vài chậu cây nhỏ quanh nhà; được chăm sóc và nhìn chúng lớn lên mỗi ngày khiến em thấy bình yên lạ. Thi thoảng em đi cà phê cùng bạn bè, thích xem một bộ phim hay hoặc nấu ăn cùng người mình thương. Có lúc, em sẽ muốn "nhậu" với anh như hai người bạn tri kỷ (mặc dù đô em chỉ có 2 lon - cười). Em tin rằng hạnh phúc đôi khi chỉ là những khoảnh khắc bình yên khi hai người ở cạnh nhau, không cần nói nhiều nhưng vẫn đủ hiểu và đồng điệu.

Em tin vào Phật pháp, tin vào nhân quả, luôn hướng đến những điều thiện lành. Em mong tìm được một người có cùng nhịp sống và sở thích, biết lắng nghe, thấu hiểu và cùng nhau xây dựng mối quan hệ chân thành, ấm áp, có thể đồng hành qua những chặng đường sau này. Mong anh không gia trưởng, nóng nảy hay hút thuốc; có công việc ổn định, suy nghĩ tích cực và yêu thể thao.

Nếu anh cảm thấy đồng điệu, cũng yêu sự an yên, giản dị và trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống, có lẽ chúng ta sẽ có điều gì đó để cùng chia sẻ.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ