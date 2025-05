Mẹ đơn thân nuôi hai con, có nên vay tiền mua chung cư rồi cho thuê

Khi ly hôn, tôi quyết định nghỉ việc và làm tự do để có thời gian chăm sóc các con, giờ luôn thấy bất an về tài chính.

Tôi hiện sống ở Hà Nội, một mình nuôi hai con gái, chồng cũ chu cấp một phần sinh hoạt phí cho các con. Hiện ba mẹ con tôi sinh sống trong một căn chung cư ở nội thành, ngoài ra tôi có một khoản tiền tiết kiệm nhỏ. Thời gian gần đây, tôi liên tục rơi vào trạng thái căng thẳng, bất an, đặc biệt là về vấn đề tài chính. Khi ly hôn, tôi quyết định nghỉ việc và làm tự do để có thời gian chăm sóc các con. Công việc tự do có đặc thù là thu nhập không ổn định, có tháng khá cao nhưng có tháng chỉ đủ sinh hoạt phí. Vì vậy, tôi mong muốn có thêm một nguồn thu nhập ổn định để vơi bớt cảm giác lo lắng, bất an.

Với số tiền đang có và trong bối cảnh hiện tại, tôi đang cân nhắc hai phương án. Thứ nhất là mua một mảnh đất ven đô và chờ tăng giá. Nhưng tôi không có nhiều kiến thức về đầu tư đất nên cũng sợ bị kẹt tiền hay tệ hơn là mất trắng. Phương án thứ hai là vay thêm tiền mua một căn hộ chung cư ở ngoại ô và cho thuê. Tôi khá nghiêng về phương án hai vì có thể mang lại nguồn thu nhập thụ động trong dài hạn. Tôi cũng thích môi trường ở đó nên dự định sau này sẽ về đó sống và cho thuê lại căn chung cư đang ở.

Gần đây tôi tìm hiểu, thấy giá chung cư nội đô có vẻ chững lại, nhưng giá chung cư ngoại ô, khu vực tôi quan tâm, tăng từng ngày. Có khi vài hôm hỏi lại giá đã chênh hàng trăm triệu đồng. Điều này khiến tôi lo ngại giá chung cư sẽ ngày càng tăng và ngày càng xa tầm với của tôi. Tôi có tìm hiểu một số báo cáo xu hướng thị trường, thấy có nhận định rằng phân khúc chung cư vẫn sẽ tiếp tục tăng giá. Hiện tôi rất băn khoăn có nên mua chung cư thời điểm này không. Tôi mong sẽ nhận được lời chia sẻ, lời khuyên từ quý độc giả để có thể tham khảo, cân nhắc và đưa ra quyết định phù hợp nhất. Xin trân trọng cảm ơn.

Hiền Hòa