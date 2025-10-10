Mẹ đơn thân bản lĩnh và độc lập

Em được mọi người nhận xét khen cũng xinh xắn, trẻ trung so với độ tuổi, khuôn mặt khả ái, phúc hậu

Anh có thích mùa thu Hà Nội không anh? Em là cô gái có sinh nhật mùa thu đây ạ. Sẽ thật tuyệt vời nếu có anh nắm tay em dạo bước từ mùa thu này đến hết cuộc đời. Em 38 tuổi, quê cách Hà nội vài chục cây số về phía Bắc, nhưng hiện tại em sống và làm việc ổn định ở Hà Nội. Em nói đôi chút về mình nhé:



Ngoại hình: Em được mọi người nhận xét khen cũng xinh xắn, trẻ trung so với độ tuổi, khuôn mặt khả ái, phúc hậu. Người phụ nữ bản lĩnh và độc lập. Dáng người cân đối, không cao lắm nhưng em rất hay đi cao gót. Phong cách gọn gàng, chỉn chu, thích cái đẹp. Học vấn: Em đã đi du học 6 năm ở đất nước bên kia nửa địa cầu, nơi mà nhà thơ Tố Hữu từng viết: Nửa vòng trái đất rẽ tầng mây. Anh có biết ở đâu chưa ạ. Em tốt nghiệp cử nhân kinh tế.



Tính cách: Tính cách em thẳng thắn, hiền lành, tốt bụng, chân thành, không bon chen, vui vẻ. Có lẽ vì em có nhiều năm sống ở một đất nước chưa phát triển như Việt Nam, nơi con người vẫn chân thật, chất phát, lương thiện nên em cũng thấy mình như vậy. Em cũng không phủ nhận mình hơi nóng tính, một phần do tính cách, một phần cũng do công việc, nhưng anh có thể chắc chắn rằng tâm em không xấu. Em là người sống có cảm xúc và yêu thích sự lãng mạn nữa.



Nghề nghiệp: Em làm văn phòng, đã có nhiều năm gắn bó với ngành du lịch và ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha, một công việc em ưa thích và cho em cơ hội tận dụng thế mạnh ngôn ngữ. Em nghĩ rằng em sẽ luôn trung thành với sự lựa chọn này.



Cuộc sống: Em là mẹ đơn thân, đã ly hôn được gần hai năm và em đang chăm sóc con 7 tuổi. Bé không được khỏe mạnh lắm nên em cũng phải chăm sóc bạn kỹ hơn. Trộm vía bé cũng tương đối ngoan, nên với khả năng của mình em luôn dành những điều tốt nhất cho con. Em luôn tin rằng bằng tình yêu và sự kiên trì của mình, con sẽ tốt lên mỗi ngày. Em cũng mong muốn sinh thêm con nữa.



Sở thích: Em không có sở thích gì đặc biệt, chỉ muốn đi làm có đồng nghiệp tốt, về nhà có chồng và con yêu thương. Cuối tuần hay khi rảnh có thể đi cà phê, xem phim, đi dạo mỗi tối. À em thích đi du lịch, chắc cũng một phần do em làm du lịch ấy ạ. Mong muốn bạn đời: Cuộc sống hiện tại dù rất tốt nhưng em tin nó sẽ tốt, vui tươi và nhiều cảm xúc và sắc màu hơn nếu có ai đó bên mình. Em mong gặp anh một người tử tế, lương thiện, chân thành, lối sống lành mạnh, ngoại hình cao ráo, dễ nhìn, có trình độ, nghề nghiệp ổn định, đặc biệt biết thương người và có thể yêu con em.

Nếu anh đã có con riêng, em chắc chắn sẽ là người mẹ tốt của con anh. Về kinh tế, hiện tại anh sẽ không phải lo cho hai mẹ con em, chỉ cần anh đủ thông cảm, yêu thương, biết chia sẻ về cuộc sống và công việc trong nhà cùng mẹ con em. Nếu anh biết nấu ăn một chút, thích đi du lịch và khám phá thiên nhiên như em thì thật là tuyệt vời. Em viết khá dài rồi phải không? Nếu anh thấy mình hợp nhau và chân thành, hãy gửi mail cho em nhé.

