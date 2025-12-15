Mẹ của kẻ xả súng ở Australia khẳng định con là 'người ngoan hiền'

Verena, mẹ của nghi phạm trong vụ xả súng ở bãi biển tại Sydney, khẳng định con trai là người ngoan hiền, có thói quen lành mạnh.

Một ngày sau khi xảy ra vụ xả súng hôm 14/12 ở bãi biển Bondi, Verena, vợ của tay súng Sajid Akram và cũng là mẹ của tay súng Naveed, vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng chồng và con trai mình là kẻ đã tước đi sinh mạng của 15 người. Verena kể rằng bố con Naveed đã đến vịnh Jervis để câu cá vào cuối tuần.

"Con trai gọi cho tôi hôm 14/12 và nói 'Mẹ ơi con vừa đi bơi và lặn biển xong. Bây giờ con và bố đi ăn sáng rồi sẽ ở trong nhà vì ngoài trời rất nóng'", Verena kể lại.

Nghi phạm Naveed tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Facebook/Wais Barakzai

Vài giờ sau khi xảy ra vụ tấn công, hình ảnh Naveed cầm súng tại hiện trường vụ tấn công đã lan truyền chóng mặt. Tuy nhiên, Verena vẫn không tin con trai mình liên quan tới các hành vi bạo lực.

Verena khẳng định con trai không sở hữu súng và thậm chí là người không hay ra ngoài, không giao du với bạn bè. Naveed cũng không uống rượu bia, hút thuốc, chỉ đi làm, tập thể dục và ở nhà.

"Ai cũng mong có đứa con như con trai tôi. Nó là cậu con trai ngoan hiền", Verena nói.

Naveed làm công nhân xây dựng, nhưng đã mất việc vài tháng trước khi công ty anh làm việc phá sản. Sajid, bố của Naveed, là chủ một cửa hàng trái cây. Gia đình họ còn một em gái 22 tuổi và em trai 20 tuổi, cùng sinh sống trong ngôi nhà mới mua năm ngoái ở phía tây Sydney.

Diễn biến từng phút của vụ xả súng tại bãi biển Australia Diễn biến từng phút vụ xả súng tại bãi biển Australia. Video: BBC

Hàng xóm cũng bàng hoàng khi bố con Sajid bị công bố là nghi phạm trong vụ xả súng. Ông Glen Nelson, cư dân sinh sống đối diện, kể rằng gia đình này sinh sống rất bình thường, chưa từng gây ồn ào.

Vụ xả súng xảy ra khi hơn 1.000 người tập trung trên bãi biển Bondi để tham dự lễ hội Hanukkah của người Do Thái. Ít nhất 16 người, trong đó có nghi phạm Sajid, đã thiệt mạng và 40 người bị thương.

Hiện chưa rõ động cơ ra tay của hai bố con tay súng. Thủ tướng Australia Anthony Albanese mô tả vụ tấn công là hành động khủng bố, bài Do Thái và vô cùng độc ác.

Ngọc Ánh (Theo NDTV, Yahoo News, News.com.au)