Mẹ của bạn gái xúc phạm khi tôi ngủ chung phòng với em

Tối đó tôi uống với bố của em mấy cốc bia, đau đầu quá nên tôi vào phòng bạn gái ngủ, cả hai trong sáng.

Tôi và em tình cờ quen qua mạng. Sau khi quen và trò chuyện cùng nhau một tháng, tôi đến nhà em chơi hai lần. Lần thứ ba tôi đến vào mùng 7 tết, chúc tết gia đình em. Lần này tôi cũng xác định xin công ty nghỉ một ngày để sang nhà em xin phép bố mẹ em cho đăng ký kết hôn trước, ổn định công việc và gia đình, cuối năm mới cưới. Bố mẹ bạn gái cũng không làm khó gì, bảo các con tìm hiểu và tự quyết định, gia đình không phản đối.

Tối đó tôi uống với bố của em mấy cốc bia, đau đầu quá nên tôi vào phòng bạn gái ngủ, cả hai trong sáng. Sau lần đó, mẹ của em nổi trận lôi đình, cấm đoán con gái qua lại và trò chuyện với tôi. Tôi gọi về xin lỗi cô nhưng cô mắng chửi tôi thậm tệ, như kiểu kẻ thù. Cô là người khó tính, gia đình nề nếp gia phong. Giờ làm cách nào để hàn gắn với mẹ của bạn gái khi cô cấm đoán chúng tôi tiếp tục bên nhau. Tôi 40 tuổi, bạn gái đã 34 tuổi, đều muốn ổn định mọi thứ.

Có điều quan trọng nữa là bạn gái đang bị trĩ và một số bệnh vặt nên gầy, sức khỏe hơi yếu và gia đình đang trong thời gian chữa bệnh cho bạn gái. Mong được các bạn chia sẻ, chân thành cảm ơn.

Thành Nam