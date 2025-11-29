Mẹ con tôi 'không thở nổi' từ khi chồng xây chuồng trại gần nhà

Thực sự mỗi khi đi làm về, tôi thấy không thở nổi bởi mùi phân bốc lên và tội cho hai con vì chúng chơi ở ngoài sân.

Tôi và chồng kết hôn được bảy năm, có hai con trai kháu khỉnh nhưng chúng tôi như hai đường thẳng song song. Tôi lo chi phí học hành và bỉm, quần áo và tiền thuốc men cho hai con. Chồng tôi lo tiền ăn uống, tiền điện, tiền nước và không hỗ trợ tôi thêm chút gì phụ nuôi hai con. Chúng tôi không có tài sản chung, tài khoản chung.

Chồng tôi làm chăn nuôi và trang trại sát nhà ở. Trước kia làm xa một chút nhưng từ ngày bố mẹ tôi bàn giao cho chồng tôi, anh xây chuồng cách nhà chỉ có khoảng sân. Thực sự mỗi khi đi làm về, tôi thấy không thở nổi bởi mùi phân bốc lên và tội cho hai con vì chúng chơi ở ngoài sân. Tôi rất sợ ngày nào đó chúng bị bệnh nhưng lại không đủ can đảm và cũng chưa đủ kinh tế để đem hai con đi ở trọ, vì con lớn nhất mới 6 tuổi, con thứ hai chỉ hơn 2 tuổi, vẫn còn cần ông bà đưa đón đi học.

Nhiều người đọc đến đây chắc hẳn sẽ hỏi "sao nhà cửa như vậy mà đẻ tận hai con", thực ra khi có con thứ hai rồi, chồng tôi mới mở rộng chuồng trại và xây sát nhà như vậy. Tôi có ý kiến thì anh bảo tôi về ngoại nếu không chịu được.

Thanh Thúy