Mẹ cố diễn viên Đức Tiến đòi con dâu chia nhà bên Mỹ

TP HCMBà Nguyễn Ngọc Ánh, mẹ cố diễn viên Đức Tiến mới bổ sung yêu cầu phản tố, đòi con dâu chia căn nhà bên Mỹ trị giá hơn 21 tỷ đồng cho các hàng thừa kế, trong đó có bà.

TAND TP HCM vừa mở lại phiên họp công khai chứng cứ mới, đồng thời tiếp tục tổ chức phiên hòa giải về vụ án tranh chấp di sản thừa kế của Hoàng Đức Tiến (cố diễn viên Đức Tiến) giữa nguyên đơn Nguyễn Bình Phương - Hoa hậu áo dài Dallas Bình Phương, và bị đơn Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ chồng).

Trước đó, phiên họp dự kiến diễn ra vào giữa tháng 8, song phải hoãn do bà Ánh bổ sung đơn yêu cầu phản tố.

Trong đơn, bà Ánh cho biết, ngoài tài sản ở Việt Nam, trong quá trình chung sống, vợ chồng Đức Tiến có tạo lập được một căn nhà ở Mỹ trị giá ước tính 830.000 USD - tương đương gần 22 tỷ đồng.

Căn nhà trên hiện do Bình Phương quản lý sử dụng. Bà cho rằng, theo pháp luật Việt Nam, khi con trai bà mất không có di chúc (theo bà di chúc Bình Phương đưa ra là không hợp pháp) nên 50% giá trị căn nhà là di sản Đức Tiến để lại phải được chia đều cho các hàng thừa kế gồm: bà Ánh, con dâu và cháu nội (con Đức Tiến).

Bà Nguyễn Ngọc Ánh làm việc với các luật sư đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình. Ảnh: Đàm Hùng

Hai tài sản tại Việt Nam các bên đang tranh chấp gồm: căn nhà tại phường Hiệp Bình (trước đây là phường Linh Đông, TP Thủ Đức) trị giá hơn 6 tỷ đồng và miếng đất tại Long An (trị giá hơn 1 tỷ đồng).

Theo bà Ánh, căn nhà tại Thủ Đức là tài sản chung giữa bà và con trai nên đề nghị tòa xác định cho bà được hưởng 50% giá trị; 50% còn lại sau khi chia cho bà được hưởng 20% công sức quản lý, tôn tạo bảo quản, phần còn lại chia đều cho các hàng thừa kế nói trên. Đối với miếng đất tại Long An bà cho rằng là tài sản riêng của Đức Tiến nên chia đều cho các hàng thừa kế.

Như vậy, theo bà Ánh, tổng di sản thừa kế Đức Tiến để lại gồm 50% giá trị căn nhà bên Mỹ, 50% căn nhà ở Thủ Đức và miếng đất tại Long An - ước tính tổng cộng khoảng 14 tỷ đồng, sẽ chia đều cho 3 người trong hàng thừa kế.

Bà đồng ý cấn trừ phần mình được hưởng để nhận hiện vật là căn nhà tại Thủ Đức. Bình Phương sẽ nhận hiện vật là căn nhà bên Mỹ và hoàn trả cho bà số tiền dôi dư ra khoảng 2,9 tỷ đồng.

Bình Phương nhận là chủ sở hữu hợp pháp duy nhất của căn nhà

Đối với yêu cầu chia căn nhà bên Mỹ, phía Bình Phương trình bày rằng, căn nhà này được xác lập quyền sở hữu theo văn tự (Grant Deed) ngày 6/12/2017. Trong đó, có điều khoản ghi rõ đây là tài sản chung của vợ chồng và gắn với quyền thừa kế của hai người.

Theo pháp luật tiểu bang California toàn bộ tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân đều mặc nhiên là tài sản chung. Khi một bên qua đời, người còn lại sẽ trở thành chủ sở hữu hợp pháp duy nhất của toàn bộ căn nhà, không cần qua thủ tục phân chia di sản, phù hợp với quy định pháp luật và nội dung văn tự mua bán đã được ghi nhận.

Đức Tiến trong bộ ảnh hồi tháng 4 dịp ra mắt phim "Đóa hoa mong manh". Anh sinh năm 1980 quê Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Hơn nữa, theo nguyên đơn căn nhà này hiện vẫn thế chấp tại ngân hàng với dư nợ gốc hơn 301.000 USD, và bà Phương đang phải trả lãi suất, thời hạn vay đến 2041. Do đó, về nguyên tắc không được đem ra phân chia (khoản 8 Điều 320 Bộ luật Dân sự 2015).

Về thẩm quyền, tòa án Việt Nam chỉ giải quyết tranh chấp bất động sản trên lãnh thổ Việt Nam (Điều 470 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015). Như vậy, nếu có tranh chấp liên quan đến căn nhà ở Mỹ, thẩm quyền giải quyết thuộc về tòa án Mỹ.

Do đó, phía Bình Phương cho rằng yêu cầu phản tố của bà Ánh về việc chia căn nhà tại Mỹ là không có cơ sở pháp luật.

Trong những buổi làm việc trước đó, người đại diện của Bình Phương đã nộp cho tòa nhiều tài liệu, email và giao dịch chứng minh đã gửi tiền từ Mỹ về để Đức Tiến mua đất, xây nhà từ trước khi cưới.

Nguyên đơn cho rằng, từ năm 2008 gia đình chị đã gửi về 50.000 USD để Đức Tiến mua đất, xây nhà ở Thủ Đức. Năm 2011 chị tiếp tục mang thêm 10.000 USD trả nợ. Năm 2015, vợ chồng mua thêm thửa đất tại Long An cũng từ tiền chị gửi từ Mỹ.

Từ 2020 đến 2023, Đức Tiến nhiều lần chuyển về tổng cộng hơn 20.500 USD và 180 triệu đồng để sửa chữa nhà ở Thủ Đức nhưng sau đó không bán được, phải cho thuê. Bình Phương khẳng định đây đều là tài sản chung hình thành trong hôn nhân, bác bỏ việc mẹ chồng có đóng góp.

Cô giữ nguyên yêu cầu khởi kiện được nhận hiện vật là hai tài sản và chấp nhận thanh toán cho bà Ánh phần 2/3 suất thừa kế không phụ thuộc di chúc, khoảng 600 triệu đồng.

Hồi tháng 5/2024, Đức Tiến qua đời khi 44 tuổi vì nhồi máu cơ tim, tại bệnh viện ở California, Mỹ hồi tháng 5/2024. Vài tháng sau, Bình Phương đưa ra di chúc thể hiện trước khi qua đời chồng để lại toàn bộ tài sản cho mình để xác lập quyền sở hữu.

Tuy nhiên, bà Ánh cho rằng di chúc này "không hợp pháp" dẫn đến các bên xảy ra tranh chấp. Do các bên không thỏa thuận được với nhau nên hồi tháng 3, Bình Phương khởi kiện mẹ chồng đòi chia di sản Đức Tiến để lại.

Đức Tiến nổi tiếng trong làng người mẫu vào những năm 2000, đoạt cúp vàng Model star tại Hàn Quốc năm 2010. Anh cũng tham gia đóng nhiều phim truyền hình như Trở về, Chuyện tình đảo ngọc, Vợ của chồng tôi.

Sau khi kết hôn với Hoa hậu áo dài Dallas Bình Phương, anh qua Mỹ sống với vợ, làm MC cho nhiều chương trình, sự kiện của người Việt ở hải ngoại. Thời gian trước khi mất, anh mở công ty truyền thông, tổ chức sự kiện, tích cực tham gia nhiều show trong và ngoài nước.

Hải Duyên