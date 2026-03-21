Mẹ chồng muốn đứng tên căn nhà định mua bằng tiền của chồng tôi

Tôi lấy chồng được ba năm, có hai con nhỏ. Vì có bầu trước cưới rồi sinh con liên tục nên đến giờ tôi vẫn chưa đi làm, chủ yếu ở nhà chăm con. Hai bé còn quá nhỏ nên mọi sinh hoạt hàng ngày đều phụ thuộc vào tôi. Hiện tại, chúng tôi tôi sống cùng bố mẹ chồng. Trước khi cưới, chồng tôi từng đi xuất khẩu lao động và để dành được khoảng 3 tỷ đồng. Số tiền đó đang nhờ mẹ chồng giữ và gửi ngân hàng. Khi mới về nước, anh cũng nói sẽ dùng số tiền này để sau này lo cho gia đình riêng, ổn định cuộc sống lâu dài.

Trong quá trình sống chung, tôi dần cảm thấy không thoải mái. Không phải bố mẹ chồng quá khó tính nhưng sống chung nhiều thế hệ luôn có những va chạm nhỏ trong sinh hoạt, cách nuôi dạy con và cách chi tiêu. Tôi nhiều lần bàn với chồng chuyện mua một căn nhà nhỏ để ra ở riêng cho thoải mái hơn. Chồng cũng đã nói với bố mẹ vài lần, nhưng bố mẹ chồng đều chưa đồng ý, viện nhiều lý do như con còn nhỏ, ra riêng tốn kém, ở chung cho tiện chăm cháu, rồi công việc của chồng chưa ổn định.

Chồng tôi đang đi làm nhưng công việc khá bấp bênh, thu nhập không đều. Nhiều khoản chi tiêu trong gia đình vẫn phải nhờ bố mẹ chồng hỗ trợ thêm. Vì vậy, mỗi lần nhắc đến chuyện ra riêng, chồng lại chùn xuống.

Hôm rồi, tôi tình cờ nghe được mẹ chồng nói chuyện với chị chồng. Họ nói với nhau rằng nếu vợ chồng tôi đòi quá thì cứ cho mua nhà nhưng nên đứng tên bố mẹ chồng chứ không để vợ chồng tôi đứng tên, vì tiền mua nhà là tiền chồng tôi kiếm được trước khi cưới. Nghe vậy, tôi thực sự rất buồn. Tôi không nghĩ đến chuyện tranh giành tài sản hay tính toán gì, chỉ mong có một nơi ở riêng cho thoải mái, để hai vợ chồng tự lập, tự lo cho cuộc sống của mình và các con. Nhưng khi nghe như vậy, tôi cảm thấy mình như người ngoài.

Tôi hiểu số tiền đó là công sức của chồng trước khi cưới nhưng sau khi kết hôn, chúng tôi đã là một gia đình. Dù sao nghe vậy tôi cũng thấy chạnh lòng và buồn. Không biết tôi có nên hỏi chồng chuyện này không, hay thôi kệ, để nhà chồng tự sắp xếp vì dù sao tiền đó cũng không có đóng góp của tôi. Mọi người cho tôi xin chút ý kiến nhé.

Thanh Mai