Cứ có khách đến nhà, mẹ chồng lại kể phải tốn tiền chăm cháu

Tôi 28 tuổi, lấy chồng được hai năm, rất phiền muộn về mẹ chồng.

Tôi đi học và làm xa rồi quen anh, chồng hiện tại. Khi có bầu, tôi về quê nghỉ sinh, còn chồng thỉnh thoảng về thăm mẹ con. Tôi sống cùng mẹ chồng, được mẹ quan tâm chăm sóc. Thế nhưng mỗi lần có gì không vừa lòng, bà lại quát mắng om sòm. Cứ có khách đến nhà, bà lại bảo chăm nuôi cháu hai năm hết bao nhiêu tiền hết bạc. Chồng tôi muốn về quê làm và bảo tôi xin việc ngoài này, đôi lần tôi có nói qua với bà nhưng chẳng thấy bà nói gì cả.

Vừa rồi chị tôi sinh em bé, buổi chiều hôm trước tôi lên chị đang chuyển dạ, tôi nhờ bà giữ cháu rồi lên đến 19h mới về, sáng hôm sau chị cần thêm ít đồ tôi đưa lên. Bà buổi sáng đi chợ nên tôi đã nhờ ông ngoại chăm cháu. Khi bà đi chợ về, ông bảo bà giữ cháu để ông đi có việc. Hôm đó có đám giỗ hàng xóm mời sang. Đến 10h hơn tôi về mà bà quát ầm ĩ, bảo đi đâu cũng phải xin phép, lo hết phần của thiên hạ, tao đâu phải ôsin. Bà bảo tôi lo cho cha mẹ đẻ rồi giờ còn lo cho cả chị nữa. Tôi cãi lại vì ấm ức khi mẹ chồng nói động đến bố mẹ mình. Giờ tôi nên làm như thế nào?

Hoàng Hà