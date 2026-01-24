Mẹ chồng hỏi mượn 13 cây vàng của tôi nhưng không chịu viết giấy xác nhận

Mẹ chồng đổi thái độ ngay, bảo "mẹ con trong nhà còn giấy tờ" rồi tỏ vẻ không vui, cho rằng tôi không tin mẹ.

Tôi kết hôn được 5 năm, cuộc sống vợ chồng không quá dư dả nhưng cũng ổn. Hai vợ chồng làm công ăn lương, chi tiêu chừng mực, dành dụm từng chút một. Ngoài số vàng cưới ngày xưa, suốt 5 năm hôn nhân, chúng tôi cố gắng tích góp thêm được vài cây vàng, coi như khoản phòng thân, để đó cho yên tâm, chưa từng nghĩ sẽ đụng đến.

Gần đây, giá vàng lên cao, nghe nói đã quanh mốc 170 triệu một cây. Mẹ chồng gọi tôi lại nói thẳng rằng mẹ muốn mượn 13 cây vàng và hứa sau Tết sẽ trả lại đủ 13 cây, còn cho thêm tôi 100 triệu đồng. Nghe xong, tôi bối rối vô cùng. Một mặt, tôi hiểu mẹ chồng không phải người lừa lọc, lại là người trong nhà. Nhưng mặt khác, 13 cây vàng với vợ chồng tôi là cả một chặng đường dài cố gắng. Đó không chỉ là tiền, mà là cảm giác an toàn của tôi suốt mấy năm nay. Tôi không dám giao hết như vậy chỉ bằng lời hứa miệng.

Tôi đánh liều nói với mẹ rằng tôi đồng ý nhưng xin mẹ viết cho vợ chồng tôi một tờ giấy xác nhận, coi như rõ ràng cho cả hai bên. Không ngờ mẹ chồng đổi thái độ ngay, bảo "mẹ con trong nhà còn giấy tờ" rồi tỏ vẻ không vui, cho rằng tôi không tin mẹ. Từ lúc đó, không khí trong nhà trở nên nặng nề hẳn. Nếu không đưa vàng, tôi sợ chồng buồn. Anh là người sống tình cảm, rất nghe lời mẹ. Tôi biết nếu mẹ buồn, anh sẽ khó xử, rồi vợ chồng lại lục đục. Nhưng nếu đưa, lòng tôi không yên chút nào.

Tôi không dám kể với mẹ ruột, sợ hai bên gia đình sinh chuyện, nhất là cận Tết, chỉ cần một lời không khéo là không khí gia đình sẽ rối tung lên. Giờ tôi như bị kẹt giữa nhiều nỗi lo: lo mất tiền, lo mất hòa khí, lo làm chồng buồn, lo Tết không còn vui. Tôi thật sự chán nản và mệt mỏi. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Minh Lam