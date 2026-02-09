Đăng video mẹ chồng dạy dỗ con dâu lên mạng là đúng hay sai?

Có khuôn khổ pháp lý nào xung quanh việc chuyện trong gia đình được đưa lên mạng?

Một video được ghi bằng camera trong phòng ngủ vừa được chia sẻ đã lập tức gây sóng gió trong cộng đồng, với rất nhiều bình luận nặng nề.

Đi cùng với đó là nhiều tranh cãi về chuyện tác động đến những người liên quan.

Mẹ chồng dạy dỗ con dâu. Ảnh minh họa

Quan điểm của bạn về việc này như thế nào?

Bảo Nam