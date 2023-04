Mẹ bị truy tố vì con trai 6 tuổi bắn cô giáo

MỹCông tố viên thông báo người mẹ bị cáo buộc tội bỏ bê trẻ em, sau khi con trai lớp một bắn trọng thương giáo viên.

Cơ quan công tố thành phố Newport News, bang Virginia, ngày 10/4 thông báo Deja Taylor bị đại bồi thẩm đoàn cáo buộc "liều lĩnh khi để một khẩu súng nạp sẵn đạn gây nguy hiểm cho trẻ em".

Ngoài ra, Taylor còn bị cáo buộc "bỏ bê trẻ em". Luật sư James Ellenson đại diện cho Taylor cho hay thân chủ sẽ tự trình diện vào cuối tuần này.

Taylor là mẹ của một học sinh 6 tuổi tại trường tiểu học Rickneck. Hôm 6/1, cậu bé cất khẩu súng lục Taurus 9 mm do mẹ sở hữu hợp pháp vào cặp sách rồi rút súng bắn cô giáo Abigail Zwerner, 25 tuổi, tại trường. Zwerner bị thương ở bàn tay, ngực và phải phẫu thuật 4 lần. Con trai của Taylor không bị truy tố.

Sân trường tiểu học Rickneck, thành phố Newport News, bang Virginia, ngày 7/1. Ảnh: AFP

Gia đình cậu bé sau đó cho hay con trai 'bị khuyết tật" và khẩu súng được cất ở chỗ "an toàn" trong nhà. Hồi đầu tháng 4, Zwerner khởi kiện giới chức học khu và lãnh đạo nhà trường với cáo buộc sơ suất, phớt lờ yêu cầu lục soát cặp sách học sinh của cô và yêu cầu bồi thường 40 triệu USD. Zwerner nói rằng cậu bé "có tiền sử bột phát bạo lực" ở trường và ở nhà, từng "bóp cổ" giáo viên mẫu giáo.

Howard Gwynn, trưởng công tố viên thành phố, cho hay cuộc điều tra về vụ nổ súng trong trường học vẫn tiếp diễn. Ông sẽ yêu cầu thành lập một "đại bồi thẩm đoàn đặc biệt", gồm các công dân được trao quyền hạn điều tra, để xem xét công tác đảm bảo an ninh của ngôi trường.

"Nếu đại bồi thẩm đoàn đặc biệt xác định có thêm người phải chịu trách nhiệm hình sự theo luật, họ có thể bổ sung cáo trạng", Gwynn cho hay.

Cô giáo Abigail Zwerner tại Virginia ngày 20/3. Ảnh: NBC

Mỹ, nơi có gần 400 triệu khẩu súng đang lưu hành, thường xuyên xảy ra các vụ xả súng trường học. Thảm kịch gần nhất là vụ xả súng tại trường học ở thành phố Nashville, bang Tennessee, ngày 27/3. Nghi phạm bắn chết 3 trẻ em và 3 người lớn, trong đó có hiệu trưởng, trước khi bị cảnh sát tiêu diệt.

Trong khi các vụ tai nạn do trẻ nhỏ tiếp cận súng không an toàn trong nhà rất phổ biến tại Mỹ, thì xả súng trường học do trẻ dưới 10 tuổi gây ra rất hiếm. Cơ sở dữ liệu do nhà nghiên cứu người Mỹ David Riedman thống kê ghi nhận 15 vụ từ những năm 1970.

Hồng Hạnh (Theo AFP)