Mẹ bị phạt tù vì khai gian địa chỉ để 'chạy trường' cho con

SingaporeNgười mẹ khai gian địa chỉ nhà để được vào diện ưu tiên đăng ký cho con gái vào trường tiểu học tốt gần nhà, bị phạt một tuần tù nhưng vẫn thấy án nặng.

"Nếu là thẩm phán phiên sơ thẩm, tôi còn tuyên án nặng hơn", thẩm phán phiên phúc thẩm hôm 22/4 nói với bị cáo. Theo đó, kháng cáo của người mẹ bị bác bỏ và hình phạt giữ nguyên, một tuần tù và 9.100 SGD (gần 190 triệu đồng).

Người phụ nữ 42 tuổi bị truy tố về hai tội Cung cấp thông tin sai lệch cho công chức và Gian dối khi thay đổi thông tin cư trú.

Xét sự tính toán và động cơ ích kỷ của người phụ nữ này, tòa cho rằng đã tước đi cơ hội nhập học của các học sinh khác thực sự xứng đáng hơn. Hành vi ảnh hưởng các giá trị đạo đức cơ bản của xã hội Singapore công bằng và thượng tôn pháp luật.

Học sinh tiểu học Singapore trong một hoạt động ngoại khóa, Ảnh: ByKido

Danh tính của bà và ngôi trường không được tòa tiết lộ, nhằm bảo vệ con gái bà.

Theo hồ sơ vụ việc, sự việc xảy ra năm 2023 khi con gái vào lớp 1. Quy chế tuyển sinh tiểu học sẽ thường ưu tiên trường gần nhà cho học sinh.

Bị cáo muốn con được học tại trường tiểu học có tiếng, nhưng địa chỉ cư trú lại rất xa trường. Bà do đó đã khai gian địa chỉ vào một căn hộ mình đang cho thuê, ở gần trường. Thực tế hai mẹ con không ở đó.

Để tránh bị kiểm tra, phát hiện gian dối, bà ta dặn người thuê nhà phải đóng tất cả cửa sổ từ 7h đến 23h và nói dối rằng hai mẹ con đang sống trong căn hộ đó.

Vài tháng sau, trường bắt đầu nghi ngờ và cố gắng xác minh xem học sinh cư trú ở đâu nhưng không bao giờ gặp.

Trường thông báo sẽ chuyển con gái bà ra khỏi trường vào tháng 10/2024, và đã trình báo cảnh sát.

Tòa sơ thẩm đánh giá nạn gian lận khi đăng ký học cho con đang gia tăng, và đây là vụ án thứ tư ghi nhận phụ huynh phải hầu tòa.

Dữ liệu từ Bộ Giáo dục nước này cho thấy, giai đoạn 2008-2018, trung bình mỗi năm có khoảng một vụ, nhưng đã tăng lên 9 vụ mỗi năm, vào giai đoạn 2020-2024.

Năm 2007, một người bị kết án 11 tháng tù vì làm giả giấy chứng nhận bất động sản và khai man địa chỉ nhà để cho con gái vào học tại một trường danh tiếng ở Bukit Timah. Anh ta bị chỉ trích hơn khi là luật sư, người hiểu biết rõ luật vẫn phạm luật.

"Việc lựa chọn trường tiểu học ở Singapore là cột mốc đầu tiên và thường là quan trọng nhất trong hành trình giáo dục chính quy của một đứa trẻ," tòa nêu. Do đó, những kẻ tìm cách phá hoại hệ thống nên phải gánh chịu hậu quả, thẩm phán cho biết.

Tội Cố ý cung cấp thông tin sai lệch và Gian dối khi thay đổi thông tin cư trú đều có thể bị phạt tù đến 2 năm, phạt tiền hoặc cả hai.

Hải Thư (Theo Straits Times)