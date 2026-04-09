Mẹ bầu tiêm botox giảm tiết mồ hôi được không?

Tôi mang thai tháng thứ 4, nách tiết mồ hôi nhiều và khó chịu. Tôi có thể tiêm botox để giảm tình trạng này không? (Hương Sen, Ninh Bình)

Trả lời:

Botox là tên gọi của botulinum toxin type A - một protein tinh chế có khả năng ức chế dẫn truyền xung động thần kinh cơ. Tiêm botox là phương pháp điều trị hiệu quả tăng tiết mồ hôi nách nhờ ức chế hoạt động của tuyến mồ hôi tại chỗ, từ đó làm giảm hoặc mất mùi khó chịu. Phương pháp này có hiệu quả 6-8 tháng, thậm chí hàng năm với những người tiêm 2-3 lần liên tiếp sau mỗi 6 tháng.

Tiêm botox an toàn, ít xâm lấn, không cần nghỉ dưỡng, song với phụ nữ đang mang thai thì chưa được khuyến cáo. Khi đang mang thai, ưu tiên lớn nhất là bảo vệ mẹ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thai nhi và tránh mọi can thiệp y khoa không thực sự cần thiết, kể cả những thủ thuật vốn rất an toàn ở người bình thường. Y văn thế giới hiện chưa có các thử nghiệm lâm sàng để khẳng định botox an toàn tuyệt đối cho thai nhi và thai phụ. Trong phân loại y khoa, những thuốc hoặc chế phẩm không có dữ liệu an toàn rõ ràng trong thai kỳ đều được khuyến cáo tránh sử dụng nếu không thực sự cần thiết.

Bác sĩ khoa Thẩm mỹ tiêm botox điều trị tăng tiết mồ hôi. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Vùng nách có nhiều mạch máu và hạch bạch huyết. Một lượng rất nhỏ hoạt chất vẫn có khả năng đi vào tuần hoàn, dù xác suất thấp. Với người bình thường, điều này hầu như không đáng lo. Với phụ nữ mang thai - khi cơ thể đang nuôi dưỡng một hệ thần kinh và cơ xương khớp thai nhi phát triển từng ngày thì bất kỳ nguy cơ nào liên quan đến độc tố thần kinh cũng cần thận trọng. Đặc biệt trong ba tháng đầu thai kỳ, giai đoạn hình thành các cơ quan quan trọng, thai nhi nhạy cảm hơn với các tác nhân từ bên ngoài. Hiện không có dữ liệu cho thấy botox gây dị tật nhưng cũng không có dữ liệu đủ để khẳng định là vô hại.

Ngoài ra, tiêm botox có thể gây bầm tím, sưng, đau, thậm chí phản ứng dị ứng ít gặp. Những phản ứng này tuy nhẹ nhưng có thể khiến mẹ bầu căng thẳng, lo lắng, không có lợi cho thai kỳ.

Bạn đang mang thai nên trì hoãn tiêm botox giảm mồ hôi nách cho đến khi sinh xong. Thay vào đó, bạn có thể kiểm soát mồ hôi trong thời gian này bằng cách mặc quần áo rộng có chất liệu thấm hút tốt, giữ vùng nách khô thoáng, hạn chế thực phẩm cay nóng, cà phê, rượu bia. Một số sản phẩm bôi thoa tại chỗ chứa nhôm clorua nồng độ thấp có thể được cân nhắc sử dụng tạm thời theo hướng dẫn của bác sĩ vì mức độ hấp thu toàn thân rất thấp.

Tình trạng tăng tiết mồ hôi ở nhiều phụ nữ mang thai có thể trầm trọng hơn do thay đổi nội tiết, nhưng thường giảm sau sinh, khi hormone ổn định trở lại. Sau khi sinh, bạn nên đợi cơ thể phục hồi ít nhất 6-8 tuần, nếu vẫn còn ra mồ hôi nách nhiều gây ảnh hưởng sinh hoạt thì có thể cân nhắc tiêm botox. Nếu cho con bú, bạn cần trao đổi kỹ với bác sĩ để được tư vấn thời điểm phù hợp.

BS.CKII Đàm Thị Thúy Hồng,

Trưởng khoa Thẩm mỹ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội