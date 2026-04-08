Mẹ bầu nên ăn uống, nghỉ ngơi thế nào khi nắng nóng?

Tôi đang mang thai 27 tuần, gần đây nắng nóng nên cảm thấy mệt mỏi, chán ăn. Làm sao để ngon miệng hơn, không ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi? (Yến Nhung, TP HCM)

Trả lời:

Khi mang thai, cơ thể phụ nữ hoạt động với cường độ gấp đôi để điều hòa thân nhiệt cho cả mẹ và thai nhi. Thai phụ thường dễ bị kiệt sức, say nắng hoặc tăng nguy cơ mắc bệnh liên quan đến nhiệt.

Đến ba tháng giữa thai kỳ, mẹ bầu tăng cân nhanh, thể tích cơ thể lớn hơn so với diện tích bề mặt da, làm giảm khả năng tản nhiệt tự nhiên. Quá trình trao đổi chất của thai nhi cũng sản sinh thêm nhiệt lượng, làm tăng nhiệt độ của mẹ. Lúc này, cơ chế làm mát qua mồ hôi trở nên kém hiệu quả, dẫn đến mất nước. Mất nước là yếu tố kích thích các cơn co thắt tử cung, có khả năng làm tăng nguy cơ sinh non, nhất là vào giai đoạn cuối thai kỳ.

Bạn đang mang thai 27 tuần, là thời điểm thai nhi phát triển nhanh, cần đảm bảo dinh dưỡng để con tăng trưởng khỏe mạnh. Chế độ ăn uống cần ưu tiên tiêu chí thanh nhiệt và đủ chất trong những ngày nắng nóng. Bạn nên uống nước thường xuyên, khoảng 2-2,5 lít nước mỗi ngày, bao gồm nước lọc, sữa tươi hoặc nước ép trái cây nguyên chất để ngăn ngừa mất nước.

Bạn ăn nhiều rau củ quả có màu xanh như dưa chuột, rau mồng tơi, mướp đắng... để bổ sung vitamin, làm mát cơ thể từ bên trong. Bổ sung sữa hạt, sữa chua, hoa quả giúp hỗ trợ tiêu hóa, giải nhiệt cho thai phụ. Thời tiết nắng nóng khiến bạn mệt mỏi, chán ăn, hãy chia nhỏ bữa ăn để duy trì năng lượng ổn định, tránh cảm giác đầy bụng, khó tiêu.

Mẹ bầu nên ăn các món dễ tiêu như sữa chua trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Bùi Thủy

Bạn nên hạn chế ra ngoài trời trong khoảng 10h-16h hàng ngày vì đây là thời điểm nắng nóng gay gắt và tia UV mạnh nhất. Khi di chuyển, hãy ưu tiên quần áo sáng màu có tác dụng phản xạ ánh sáng, giảm hấp thụ nhiệt, chất liệu cotton giúp thấm hút mồ hôi, kết hợp cùng mũ rộng vành và kính râm. Bạn cũng nên sử dụng kem chống nắng chuyên dụng cho phụ nữ mang thai để ngăn ngừa sạm nám do thay đổi nội tiết tố.

Trong sinh hoạt, mẹ bầu lưu ý chỉnh điều hòa ở mức 26-27 độ C, không để nhiệt độ quá thấp gây chênh lệch lớn với môi trường ngoài dẫn đến sốc nhiệt. Hãy lên kế hoạch cho các hoạt động ngoài trời vào buổi tối hoặc thời điểm dễ chịu trong ngày, nghỉ ngơi đầy đủ, tránh vận động gắng sức.

Nếu xuất hiện dấu hiệu chóng mặt, đau đầu hoặc vã mồ hôi lạnh, bạn nên tìm nơi thoáng mát để nghỉ ngơi, cởi bớt quần áo bên ngoài, uống từng ngụm nước nhỏ, không uống nước đá lạnh đột ngột, dùng khăn ướt lau người hoặc xịt khoáng. Nếu tình trạng này không giảm sau 30 phút, bạn nên đến bệnh viện để khám kịp thời.

ThS.BS Nguyễn Phương Thảo

Đơn vị Y học bào thai

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7