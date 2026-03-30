Bị mẹ bạn trai ngăn cấm vì tôi hơi nặng mùi cơ thể

Tôi và bạn trai quen nhau gần một năm, tình cảm khá ổn định. Hai đứa dự định nếu thuận lợi, sang năm sẽ tính chuyện cưới xin. Bạn trai thương tôi và luôn nói chỉ cần hai đứa hiểu nhau là đủ. Mọi chuyện bắt đầu khó khăn từ khi tôi về ra mắt gia đình anh. Tôi có cơ địa da dầu, mùi cơ thể hơi nặng. Dù đã cố gắng giữ vệ sinh, dùng lăn khử mùi, nước hoa và gội đầu thường xuyên nhưng cơ thể vẫn dễ có mùi, nhất là khi đi làm cả ngày. Có hôm tôi vừa gội đầu xong, tóc vẫn trông bết, không được khô và bồng như người khác. Tôi cũng khá ngại mỗi khi tiếp xúc gần với mọi người.

Lần đầu về nhà bạn trai, tôi rất giữ ý. Nhưng sau buổi đó, bạn trai nói mẹ anh có góp ý riêng. Bà nhận xét tôi gọn gàng nhưng cơ thể có mùi, tóc nhìn không sạch sẽ. Bà lo nếu sau này cưới nhau, cháu bà cũng bị cơ địa giống tôi. Từ đó, bà không đồng ý cho hai đứa tiến xa hơn, nói bạn trai tôi nên suy nghĩ lại.

Bạn trai tôi vẫn bảo vệ tôi, nói đây chỉ là vấn đề cơ địa và có thể cải thiện, hơn nữa anh cảm thấy không có vấn đề gì. Anh vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ và không có ý chia tay. Tuy vậy, mỗi lần anh nhắc đến chuyện mẹ không đồng ý, tôi lại thấy rất áp lực và thiếu tự tin. Tôi không trách bà vì ai cũng muốn con mình có gia đình tốt, nhưng bản thân tôi cũng không biết phải thay đổi thế nào hơn nữa.

Hiện tại tôi vẫn cố gắng chăm sóc cơ thể, dùng thêm các sản phẩm hỗ trợ, nhưng việc mẹ bạn trai không chấp nhận khiến tôi khá băn khoăn. Nếu tiếp tục thì sợ sau này sống chung sẽ khó hòa hợp, còn chia tay, hai đứa đều không muốn. Liệu có cách nào khác để cải thiện những vấn đề đó không? Mong quý độc giả hãy cho tôi xin ý kiến. Tôi cảm ơn rất nhiều.

An Bình