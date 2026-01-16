Mẹ anh coi con dâu như con gái

Anh sinh năm 1991, hòa đồng, sống có trách nhiệm, rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, tôn trọng phụ nữ và không gia trưởng.

Anh từng nhiều lần hỏi mẹ, bí quyết gì để bố mẹ chung sống gần 40 năm mà chưa một lần giận nhau? Mẹ chỉ cười bảo anh rằng: "Thuận vợ thuận chồng, khi chồng giận thì vợ bớt lời, khi vợ giận thì chồng bớt lời, cả hai cùng lắng nghe nhau". Chẳng phải tự nhiên mà anh đặt tiêu đề bài viết của mình như vậy. Anh thấy bố anh thật có phước khi chỉ cần một lần hỏi vợ mà cưới được ngay cô vợ tuyệt vời đến như thế, hơn nữa lại là hoa khôi của thôn. Đến khi hỏi bà nội về mẹ, bà anh chỉ nói rằng" "Tao ở với mẹ mày còn thích hơn ở với con trai và con gái".



Hôm qua gặp lại cậu bạn thân mới lấy vợ, để lấy kinh nghiệm về việc tìm vợ cho bản thân, bạn anh cũng chỉ nhắn anh bốn chữ ngắn gọn "thuận vợ thuận chồng". Gia đình anh cơ bản, tính cách bố mẹ anh hiền lành. Có một điều anh có thể hứa chắc chắn với em, mẹ anh thường bảo rằng, nhờ sống với bà nội mấy chục năm, mẹ chẳng biết đến khái niệm "mẹ chồng nàng dâu", nên em sẽ nhận được tình cảm của mẹ anh dành cho em giống như hai chị gái của anh vậy. Anh sinh năm 1991, hòa đồng, sống có trách nhiệm, rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, tôn trọng phụ nữ và không gia trưởng. Về ngoại hình, anh cao 1m68, thích thể thao nên chỉ số BMI cân đối. Vài dòng thư chân thành gửi đến em, mong sớm nhận được hồi âm từ em.

