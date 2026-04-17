Mẹ 90 tuổi bị phạt tù vì rửa tiền buôn ma túy cho con trai

Hàn QuốcBị kết án một năm tù vì rửa tiền cho cho con trai, người mẹ 90 tuổi vẫn khẳng định "không biết con làm gì" dù ông ta có tới 7 tiền án buôn ma túy.

Bị cáo 90 tuổi, chỉ được biết đến với tên gọi bà A trong các thủ tục tố tụng, hôm 13/4 bị Tòa án quận Incheon kết án một năm tù về tội Rửa tiền.

Theo bản án, bà A có con trai ngoài 60 tuổi (được các tài liệu tòa án giấu danh tính và chỉ xác định là B), người đã có 7 tiền án về các tội liên quan mua bán, tàng trữ ma túy. Mãn hạn tù năm 2019, ông B bắt đầu sang Campuchia và tiếp tục các hoạt động phi pháp vẫn liên quan chất cấm. Tháng 7/2020, ông này một lần nữa bị bắt với cáo buộc buôn bán ma túy và tàng trữ methamphetamine.

Trong thời gian ở tù, ông ta bị cáo buộc đã sử dụng điện thoại di động để liên lạc với đồng phạm và buôn ma túy vào Hàn Quốc ít nhất 9 lần.

Còn mẹ ông ta bị cáo buộc, trong thời gian con trai ở Campuchia và sau này, khi ở tù, đã nhận khoảng 400 triệu won (7 tỷ đồng) từ các cá nhân không rõ danh tính, sau đó gửi vào tài khoản cho con trai.

Bị truy tố tội Rửa tiền, người mẹ luôn khẳng định không hay biết về các hoạt động phạm tội của con trai mình.

Theo công tố viên, bà A đã đến Campuchia 5 lần chỉ riêng trong năm 2019 và được thông báo qua điện thoại về việc con trai bị giam giữ. Do đó khó có thể chấp nhận lời khai không biết có liên quan đến tội phạm ma túy.

Thẩm phán đánh giá hành động của người mẹ đã gây khó khăn hơn cho nhà chức trách trong việc tịch thu lợi nhuận bất hợp pháp và tiếp tay lan rộng của ma túy, khiến tội của bà ta càng nghiêm trọng. Ngoài án tù, bà cũng bị buộc phải nộp khoản tiền phạt bằng số tiền bị cáo buộc rửa trái phép.

Bà có tình tiết giảm nhẹ là người cao tuổi, song do bản án một năm tù tòa tuyên không được hoãn thi hành và bà ấy dự kiến sẽ phải chấp hành án ngay.

Theo các nguồn tin, nhà chức trách Hàn Quốc đang tìm cách dẫn độ ông B từ Campuchia.

Theo tờ Kyunghyang ông B được cho là cũng đã lôi kéo cả con gái mình vào vụ việc. Con gái ông này bị đưa ra xét xử với cáo buộc nhận tiền từ tội phạm ma túy và chuyển đi các tài khoản khác nhau.

Song tòa phán quyết rằng chỉ dựa trên bằng chứng do bên công tố đưa ra, khó có thể kết luận rằng cô biết số tiền đó là tiền thu được từ tội phạm ma túy. Cô do đó được tuyên trắng án.

