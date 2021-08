McIlroy vứt gậy

MỹRory McIlroy quẳng gậy gỗ số 3 (3-wood) ra rìa sân Liberty National – nơi golfer Bắc Ireland này cán đích T43 Northern Trust.

"Tôi ném cây gỗ số 3 vào hàng cây gần khu phát bóng hố 9 ở Liberty National cách đây hai ngày. Chắn nó không ra đến cao tốc New Jersey đâu. Ai cần loại đó thì cứ đến tìm", McIlroy nói hôm 25/8 khi tiếp xúc truyền thông trước thềm BMW Championship ở Maryland hôm nay 26/8.

Liberty National đăng cai Northern Trust cạnh bờ sông Hudson thuộc địa phận New Jersey nhưng đối diện khu Hạ Manhattan của New York và gần tượng nữ Thần Tự do.

Chuyên gia Jonathan Wall từ Golf.com khoanh vùng khu vực McIlroy ném gậy, rồi đánh dấu và đưa bản đồ lên Twitter.

Vị trí McIlroy ném gậy ra ngoài sân Liberty National được đánh dấu trên Google Earth.

Hôm qua, một người tweet rằng bộ phận bảo dưỡng sân đã nhặt được chiếc gậy.

Northern Trust hạ màn hồi đầu tuần này, McIlroy về T43 với điểm -7 trong khi chức vô địch thuộc về Tony Finau - thắng Cameron Smith ở hố phụ sau khi cùng đối thủ đạt điểm -20 qua 72 hố quy chuẩn. Ngay sau giải, McIlroy về Florida để vui với vợ con một ngày, rồi lên đường dự BMW Championship.

Vào sự kiện tại Maryland tuần này, golfer Bắc Ireland có hai gậy mới - driver chuyên phát bóng và gỗ số 3. Hôm qua, anh miệt mài ở khu tập để làm quen chúng. Bởi 3-wood cũ đã ở lại sân Liberty National thuộc địa phận New Jersey, còn driver trước làm bóng xoáy nhiều, khiến anh phát không như ý.

McIlroy tuần này sẽ làm quen với hai món mới trong bộ gậy tranh tài tại BMW Championship. Ảnh: GolfweekBMW Championship

McIlroy tích luỹ 106 tuần số một thế giới (bảng OWGR), đoạt bốn major trong 19 chức vô địch PGA Tour, trong đó danh hiệu gần nhất tại Wells Fargo Championship hồi tháng Năm đồng thời kết thúc 553 ngày "khát Cúp". Nhưng quanh thắng lợi đó là phong độ phập phù - bốn lần bị cắt loại, tính cả major Masters và thành tích tầm trung ở hai sự kiện đồng đẳng gồm T49 PGA Championship và T46 The Open.

Và vì phong độ thất thường, McIlroy tuần này đứng thứ 16 OWGR. Đây là vị trí thấp nhất của golfer sinh năm 1989 kể từ tháng 11/2009, khi anh sắp xong hai năm chuyên nghiệp.

