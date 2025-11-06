MCBooks ra mắt bút chấm đọc hỗ trợ trẻ học tiếng Anh

MCBooks ra mắt bút chấm đọc Finy Pen 5.0, tự phát âm tiếng Anh bản ngữ, ghi âm và hiển thị bản dịch tiếng Việt khi trẻ chấm vào hình ảnh hoặc từ vựng.

Theo MCBooks, Finy Pen 5.0 là bút chấm đọc thông minh, được thiết kế cho trẻ trên 2 tuổi. Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn, dễ cầm, với đầu bút tròn mềm an toàn cho trẻ nhỏ. Chỉ cần chấm vào hình ảnh, từ vựng hay câu chuyện trên các cuốn sách đi kèm, bút sẽ phát âm chuẩn tiếng Anh bản ngữ và hiển thị bản dịch tiếng Việt.

Bút chấm đọc Finy Pen 5.0. Ảnh: MCBooks

Điểm nổi bật của Finy Pen 5.0 là khả năng tạo môi trường học "nghe - nói - tương tác" tự nhiên. Thay vì học thuộc lòng theo cách truyền thống, trẻ được nghe, hát, trả lời câu hỏi và tham gia các trò chơi ngôn ngữ. Cách học này giúp các em tiếp thu từ vựng và cấu trúc ngữ pháp một cách bản năng, đồng thời nuôi dưỡng hứng thú với tiếng Anh.

Bút được tích hợp cùng bộ "Học liệu diệu kỳ" gồm truyện tranh song ngữ, sách học từ vựng theo chủ đề, bài hát, flashcard và trò chơi tương tác. Toàn bộ nội dung do MCBooks biên soạn riêng cho trẻ em Việt, dựa trên từng giai đoạn phát triển ngôn ngữ và khả năng tiếp nhận của mỗi độ tuổi. Ngoài phát âm chuẩn, bút còn có tính năng ghi âm và so sánh giọng nói, giúp trẻ tự điều chỉnh phát âm, phát triển kỹ năng nghe - nói - đọc - ghi nhớ.

Bộ "Học liệu diệu kỳ" đi kèm bút chấm đọc Finy Pen 5.0. Ảnh: MCBooks

"Chúng tôi mong muốn mang đến cho trẻ em Việt một môi trường học tiếng Anh tự nhiên, gần gũi và hiệu quả. Các em có thể vừa học vừa chơi, đồng thời hình thành tình yêu ngôn ngữ ngay từ nhỏ", đại diện MCBooks chia sẻ.

Theo đại diện MCBooks, độ tuổi từ 2-6 tuổi là "thời kỳ vàng" để trẻ tiếp cận ngoại ngữ. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh gặp trở ngại do thiếu thời gian, phát âm chưa chuẩn hoặc chưa có phương pháp phù hợp. Finy Pen 5.0 ra đời với kỳ vọng trờ thành "người bạn đồng hành" hỗ trợ cha mẹ trong hành trình này. Chỉ cần 10 -15 phút mỗi ngày, phụ huynh có thể cùng con đọc truyện, nghe bài hát hoặc luyện phát âm với bút, qua đó duy trì hứng thú và tạo thói quen học ngoại ngữ đều đặn.

Bộ sản phẩm bút chấm đọc Finy Pen 5.0. Ảnh: MCBooks

Ra đời từ định hướng "đưa tri thức toàn cầu đến gần hơn với trẻ em Việt", MCBooks liên tục nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong giáo dục. Việc ra mắt Finy Pen 5.0 đánh dấu bước tiến mới của doanh nghiệp trong việc phát triển các sản phẩm học tập thông minh.

Thái Anh