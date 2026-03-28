Mbappe áp sát kỷ lục ghi bàn mọi thời ở tuyển Pháp

Bàn mở tỷ số trong trận thắng giao hữu Brazil 2-1 giúp Kylian Mbappe chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn mọi thời của tuyển Pháp đúng một pha lập công, cũng như san bằng một cột mốc lịch sử khác.

Trong trận giao hữu với Brazil ở sân Gillette, Mỹ hôm 27/3, pha dứt điểm đẳng cấp khai thông thế bế tắc đã giúp Mbappe chỉ còn kém kỷ lục ghi bàn mọi thời trong lịch sử ĐTQG của Olivier Giroud đúng một bàn (56 so với 57). Người xếp thứ ba trong danh sách và đã bị Mbappe vượt qua từ lâu là Thierry Henry, với 51 bàn.

Dù bị hành hạ bởi chấn thương đầu gối trong nhiều tuần và không đá chính cho Real Madrid suốt một tháng qua, Mbappe vẫn cho thấy tầm vóc của một thủ lĩnh. Anh được bố trí đá trung phong với bộ ba Ousmane Dembele, Michael Olise và Hugo Ekitike hỗ trợ phía sau.

Dù có cơ hội san bằng kỷ lục ngay trong hiệp một nhưng dứt điểm thiếu chính xác, Mbappe rời sân nhường chỗ cho Marcus Thuram ở phút 65 và sẽ phải chờ đợi đến ít nhất là trận giao hữu với Colombia ngày 30/3 tới để đi vào lịch sử.

Mbappe lốp bóng ghi bàn trước Brazil ngày 27/3/2026. Ảnh: AFP

Ngoài việc áp sát cột mốc của Giroud, Mbappe còn trở thành cầu thủ thứ ba ghi bàn trong 7 trận liên tiếp cho tuyển Pháp, sau Jean-Pierre Papin và Michel Platini. Hiện tại, người ghi bàn liên tiếp qua nhiều trận đấu nhất trong lịch sử "Les Bleus" vẫn là Just Fontaine, với 8 trận liền từ ngày 8/6 đến 5/10/1958.

Giai đoạn năm 1958 đã đi vào sử sách của bóng đá Pháp cùng cái tên Fontaine. Chính ở chuỗi trận đó, ông đã ghi tới 13 bàn chỉ trong 6 trận đấu tại World Cup 1958. Sau giải, ông tiếp tục duy trì phong độ hủy diệt với ba bàn thắng khác vào lưới Hy Lạp và Áo.

So với tiền bối, chuỗi trận của Mbappe có phần ít "ồn ào" hơn về số lượng bàn thắng, nhưng lại cho thấy sự ổn định đáng nể. Hành trình này bắt đầu từ ngày 5/6/2025 với một pha lập công trong trận cầu rượt đuổi tỷ số nghẹt thở Tây Ban Nha - Pháp (5-4) tại UEFA Nations League. Tiếp đó, Mbappe lần lượt xé lưới Đức, Ukraine, Iceland, Azerbaijan, rồi lập cú đúp trong màn tái đấu với Ukraine tại vòng loại World Cup. Và mới nhất, anh nổ súng trong trận giao hữu với Brazil để nâng chuỗi trận ghi bàn liên tiếp lên con số 7.

Cũng như trận gặp Brazil, khả năng ra sân của Mbappe trước Colombia sắp tới vẫn tiếp tục bỏ ngỏ, khi chân sút sinh năm 1998 mới chỉ bình phục trở lại sau chấn thương đầu gối trái từng gây tranh cãi trong dư luận thời gian qua.

Sau trận Brazil, Mbappe khẳng định anh chỉ muốn được ra sân liên tục. "Cảm giác đó thật sự rất tuyệt," thủ quân tuyển Pháp nói với phóng viên tại Foxborough, Mỹ. "Tôi luôn tự nhắc nhở mình không bao giờ được xem nhẹ đặc ân khi được đứng trên sân cỏ. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào ngày 30/3 tới, nhưng tôi luôn khao khát được thi đấu. Tôi sẽ thảo luận với HLV, nhưng nếu ông ấy điền tên tôi vào đội hình, tôi luôn sẵn sàng".

HLV trưởng tuyển Pháp Didier Deschamps thì khẳng định: "Việc Mbappe gia tăng thời gian thi đấu cũng là hợp lý, nhưng tôi đã nói trước rằng cậu ấy không nên đá quá 65 phút. Mbappe đang tràn đầy khát khao và sở hữu ‘đôi chân rực lửa’. Cậu ấy luôn giữ được phẩm chất khác biệt để định đoạt trận đấu". Ông cũng cho biết sẽ tiến hành xoay tua đội hình trước Colombia, nhằm trao cơ hội tối đa cho các cầu thủ.

Trước Brazil, tuyển Pháp mặc dù phải chơi thiếu người từ phút 55 sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Dayot Upamecano, nhưng vẫn nhân đôi tỷ số 2-0 nhờ pha lập công từ Ekitike ở phút 65, trước khi trung vệ Bremer gỡ lại bàn danh dự cho Brazil ở phút 78. Tuyển Pháp đến nay đã ghi ít nhất hai bàn trong mỗi trận ở 10 lần ra sân gần nhất, áp sát kỷ lục 12 trận liên tiếp lập được vào năm 2000.

Hà Phương tổng hợp