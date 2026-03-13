MB miễn phí chuyển tiền quốc tế cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên BIZ MBBank

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) miễn phí chuyển tiền quốc tế và điện phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu lần đầu sử dụng BIZ MBBank, áp dụng đến hết ngày 31/12.

MB triển khai chương trình "Chuyển tiền quốc tế 0 đồng" trên nền tảng BIZ MBBank, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu tối ưu chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả quản trị tài chính trong bối cảnh thị trường quốc tế nhiều biến động. Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục duy trì ưu đãi này cho khách hàng nếu đạt mức doanh số theo yêu cầu.

Chương trình "Chuyển tiền quốc tế 0 đồng" trên nền tảng BIZ MBBank. Ảnh: MB

Bên cạnh ưu đãi về phí, nền tảng BIZ MBBank cho phép doanh nghiệp thực hiện giao dịch hoàn toàn trực tuyến, không cần hồ sơ giấy. Thời gian xử lý giao dịch được rút ngắn còn khoảng một giờ, đồng thời khách hàng có thể theo dõi trạng thái giao dịch theo thời gian thực để chủ động quản lý dòng tiền. Doanh nghiệp có thể theo dõi trạng thái giao dịch theo thời gian thực (real-time), từ đó chủ động trong việc quản trị hiệu quả kinh doanh.

BIZ MBBank cũng cung cấp một số công cụ hỗ trợ doanh nghiệp giao dịch quốc tế như: ưu đãi tỷ giá đến 100 điểm so với tỷ giá niêm yết; chốt tỷ giá trực tuyến giúp doanh nghiệp giữ được giá tốt ngay cả khi thị trường biến động.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được đội ngũ chuyên gia của MB hỗ trợ kiểm tra chứng từ miễn phí nhằm đảm bảo giao dịch tuân thủ các quy định quốc tế, hạn chế rủi ro pháp lý trong quá trình thanh toán xuyên biên giới.

Đại diện MB cho biết việc phát triển các giải pháp tài chính số cho doanh nghiệp là một trong những trọng tâm của ngân hàng nhằm hỗ trợ khách hàng nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng hoạt động kinh doanh trên thị trường quốc tế.

Minh Ngọc