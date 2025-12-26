MB cung cấp gói giải pháp tài chính cho người nước ngoài tại Việt Nam

MB hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng, tư vấn dịch vụ tại quầy và các tiện ích trên ứng dụng MBBank… cho khách hàng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Theo Bộ Nội vụ, tính đến cuối năm 2024, cả nước có gần 162.000 lao động nước ngoài đang làm việc. Số lượng người nước ngoài đến Việt Nam làm việc, đầu tư và định cư đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là nhóm chuyên gia, quản lý tại các doanh nghiệp FDI, giáo viên quốc tế và du học sinh. Tuy nhiên, rào cản về thủ tục, ngôn ngữ cùng hạn chế trong việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng số khiến nhóm khách hàng này gặp không ít khó khăn trong các giao dịch tài chính hằng ngày.

Ông David Jonathan, quốc tịch Anh, giảng viên tại một trường quốc tế ở Hà Nội, cho biết trong giai đoạn đầu làm việc tại Việt Nam, ông phải ra ngân hàng nhiều lần để làm thủ tục đăng ký mở tài khoản, chuyển tiền về cho gia đình.

"Có thời điểm tôi cần gửi tiền gấp cho người thân nhưng không thể tự thao tác, phải nhờ đồng nghiệp hỗ trợ dịch thuật và ngồi xếp hàng tại quầy chờ tới lượt", ông chia sẻ.

Trước bối cảnh đó, Ngân hàng Quân đội (MB) đã triển khai các giải pháp tài chính "may đo" riêng cho khách hàng cá nhân là người nước ngoài đến từ nhiều quốc gia như Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc... Đại diện ngân hàng cho biết, quy trình được thiết kế theo hướng tối giản nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ pháp luật.

Gói giải pháp gồm nhiều ưu đãi hỗ trợ người nước ngoài sống tại Việt Nam. Ảnh: MB

Theo đó, khách hàng có thể đến bất kỳ chi nhánh nào của MB để thực hiện định danh và mở tài khoản (bao gồm tài khoản VND và ngoại tệ). Tại quầy giao dịch, các giao dịch viên sẽ hỗ trợ người dùng các dịch vụ tài chính cơ bản như chuyển - nhận tiền trong nước, phát hành thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, mở tiền gửi có kỳ hạn, bán ngoại tệ và chuyển tiền quốc tế chiều đi để gửi thu nhập về nước.

Điểm nhấn của giải pháp nằm ở gói tiện ích số trên App MBBank. Sau khi hoàn tất thủ tục tại quầy, ứng dụng được kích hoạt như kênh giao dịch chính, người dùng có thể thanh toán chi tiêu, quét mã QR tại nhiều điểm chấp nhận thanh toán, rút tiền tại ATM, cũng như theo dõi và thanh toán dư nợ thẻ tín dụng. Giải pháp được kỳ vọng sẽ trở thành "trợ lý tài chính" giúp người nước ngoài hòa nhập nhanh chóng với nhịp sống không tiền mặt tại Việt Nam.

"Nhóm khách hàng chuyên gia tại khu công nghiệp, giảng viên ngôn ngữ hay cộng đồng doanh nghiệp FDI có nhu cầu chi tiêu thường xuyên và đòi hỏi sự tiện lợi cao. Việc cho phép thực hiện các giao dịch thiết yếu ngay trên ứng dụng giúp họ tiết kiệm thời gian đáng kể so với việc phải ra quầy như trước đây", đại diện MB chia sẻ.

Trong thời gian tới, MB dự kiến tiếp tục mở rộng các tính năng dành riêng cho người nước ngoài trên ứng dụng MBBank, gồm bán ngoại tệ trực tuyến, chuyển tiền quốc tế online và một số sản phẩm đầu tư tài chính. Đây là bước đi nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời hướng tới sự bình đẳng trong trải nghiệm tài chính giữa khách hàng trong nước và cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam.

Minh Ngọc