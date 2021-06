Mazda2 mới - xe cỡ B nhiều công nghệ tầm giá 500 triệu đồng

Mẫu sedan hạng B nhập khẩu Thái Lan, có nhiều tính năng an toàn bậc nhất phân khúc, tương đương CX-5, CX-8, giá bán từ 479 triệu đồng.

Giá trị sử dụng, trang bị thiết thực và tiện nghi là điểm mạnh được nhà phân phối Mazda kỳ vọng giúp Mazda2 cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam. Ở phiên bản mới, mẫu xe này nhận loạt thay đổi nhằm hoàn thiện hơn so với phiên bản cũ: ngôn ngữ thiết kế đồng nhất, động cơ SkyActiv-G, kiểm soát gia tốc GVC Plus, kết nối Apple CarPlay và Android Auto... Nổi bật nhất là hệ thống an toàn chủ động cao cấp i-Activsense.

Mazda2 mới tại Việt Nam.

Mazda2 sở hữu những tính năng độc đáo trong phân khúc như: cảnh báo lệch làn đường LDWS, hỗ trợ phanh thông minh nhờ cảm biến trước và sau SCBS F&R. Đây là những tính năng không có ở phiên bản cũ, đang được trang bị trên dòng xe cao cấp hơn như Mazda CX-5, CX-8.

Ngoại thất xe có đèn chiếu sáng LED thích ứng. Bản Luxury và Premium có thêm đèn LED daylight. Thiết kế cụm đèn chiếu sáng được làm mỏng hơn, nhấn mạnh chiều rộng phần đầu xe. Cụm đèn này thiết kế chìm vào thân xe, vuốt ngược ra phía sau tạo vẻ liền mạch với đường viền chrome tạo hình Signature Wing. Đại diện hãng cho biết, xe có khả năng tự động điều chỉnh 20 vùng sáng độc lập, tầm chiếu xa nhất 235 m. Các tính năng an toàn hứa hẹn sẽ chinh phục khách Việt gồm cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA.

Nội thất Mazda2 mới.

Nội thất được Mazda thiết kế theo triết lý "Human Centric", lấy người lái làm trung tâm. Những thay đổi từ cách bố trí chân ga, vị trí ngồi, thông tin giải trí, tầm nhìn của người lái... được kỳ vọng sẽ giảm thiểu điểm mù, tránh gây phân tâm khi lái xe. Các tiện ích được bổ sung thêm gồm màn hình HUD, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, gương tự động chống chói.

Hệ khung của xe được thiết kế dựa trên công nghệ SkyActiv, tương tự Mazda3 hoàn toàn mới. "Hệ thống treo và ghế ngồi cải tiến giúp người lái duy trì sự cân bằng, tư thế thuận tự nhiên khi lái xe", đại diện nhà phân phối tại Việt Nam nói. "Hệ truyền động của xe được nâng cấp giúp tăng độ nhạy chân ga, tăng khả năng cách âm, nâng cao cảm giác lái".

Mazda2 mới trên đường phố.

Xe sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5, phun xăng trực tiếp cho công suất tối đa 110 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút. Mô men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động cầu trước và chế độ lái thể thao. Ngoài ra, Mazda2 mới còn được trang bị hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus và hệ thống dừng, khởi động động cơ thông minh.

Hiện, Mazda đang triển khai chương trình "Lái thử Mazda - An toàn tại nhà" nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng trong dịch Covid-19. Cụ thể, người dùng có thể đặt lịch hẹn lái thử xe tại nhà, thông qua website, fanpage của Mazda Việt Nam, hoặc liên hệ trực tiếp với showroom, đại lý chính hãng gần nhất.

Tuấn Vũ (Ảnh: Mazda Việt Nam).