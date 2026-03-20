Máy lọc nước làm đá - mảnh ghép trong căn bếp hiện đại

Toshiba ra mắt sản phẩm máy lọc nước làm đá TWP-IW2469SVN, bổ sung vào danh mục thiết bị gia dụng phục vụ nhu cầu sử dụng trong gian bếp.

Cuối tuần, căn hộ của vợ chồng Minh Anh (35 tuổi, TP HCM) thường trở thành điểm hẹn quen thuộc của bạn bè. Những buổi gặp gỡ được tổ chức với vài món ăn nhẹ, bia, nước ép hoặc cà phê đá. Trong không gian bếp nhỏ gọn, Minh Anh cho biết thiết bị được sử dụng nhiều nhất không phải lò nướng hay máy xay, mà là máy lọc nước - nơi cung cấp nước uống, nước lạnh và cả đá để pha chế.

"Trước đây nhà mình dùng khay đá trong tủ lạnh, mỗi lần cần lại phải chờ đông hoặc chuẩn bị từ trước, nhiều hôm phải mua đá ngoài. Bây giờ có máy làm đá tự động thì tiện hơn, nhất là khi có khách", cô nói.

Câu chuyện của gia đình Minh Anh phản ánh một thay đổi nhỏ trong thói quen sinh hoạt của nhiều gia đình trẻ. Theo đại diện Toshiba, khi không gian sống ngày càng gọn gàng và bếp trở thành trung tâm của căn hộ, các thiết bị gia dụng cũng được kỳ vọng đảm nhiệm nhiều vai trò hơn, từ nấu nướng, bảo quản thực phẩm đến chuẩn bị đồ uống. Trong bối cảnh đó, máy lọc nước tích hợp làm đá bắt đầu xuất hiện như một "mảnh ghép" mới trong hệ sinh thái bếp hiện đại.

Từ nhu cầu này, vào đầu tháng 1, hãng giới thiệu hai mẫu máy lọc nước làm đá TWP-IW2469SVN(K) và TWP-IW2469SVN(W). Hai sản phẩm có cấu hình và tính năng tương tự nhau, khác biệt chủ yếu ở màu sắc để phù hợp với nhiều phong cách nội thất bếp.

Thiết kế của 2 sản phẩm máy lọc nước làm đá TWP-IW2469SVN(K) và TWP-IW2469SVN(W). Ảnh: Toshiba

Đa chức năng trong một thiết bị

Điểm nhấn của dòng sản phẩm nằm ở khả năng tích hợp nhiều chức năng trong một thiết bị: lọc nước, cung cấp nước nóng - lạnh và làm đá khoáng tự động. Sự kết hợp này cho phép người dùng linh hoạt trong nhiều tình huống sinh hoạt hằng ngày như uống nước trực tiếp, pha trà, pha cà phê đến chuẩn bị đồ uống lạnh.

Máy được trang bị hệ thống lọc 11 bước nhằm loại bỏ cặn bẩn, kim loại nặng và vi khuẩn trong nguồn nước sinh hoạt. Sau khi đi qua các tầng lọc, nước được dẫn vào ngăn chứa đá có tích hợp công nghệ UV LED để kháng khuẩn, giúp duy trì độ sạch trong suốt quá trình lưu trữ.

Bên trong lõi lọc của sản phẩm. Ảnh: Toshiba

Theo nhà sản xuất, thiết bị có thể tạo tối đa khoảng 6 kg đá mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình hoặc những buổi tụ họp nhỏ tại nhà. Hệ thống làm đá và lưu trữ được thiết kế khép kín nhằm hạn chế bụi và tạp chất trong quá trình vận hành. Sản phẩm tự tái tạo lại đá đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của gia đình.

Sau khi sử dụng máy lọc nước làm đá Toshiba OriginPure ICY, Minh Anh cho biết việc tiếp bạn bè tại nhà trở nên đơn giản hơn. Với công suất tạo khoảng 6 kg đá mỗi ngày, gia đình có thể chuẩn bị đủ đá cho các buổi tụ họp cuối tuần, từ uống bia, pha cà phê đá đến các loại nước ép hoặc cocktail mà không cần trữ đá sẵn trong tủ lạnh. "Có hôm bạn bè đến đông, mỗi người một ly nước giải khát hay bia lạnh nhưng máy vẫn đủ đá để dùng", Minh Anh nói.

Trong sinh hoạt hàng ngày, nguồn đá và nước lạnh luôn sẵn sàng cũng giúp việc pha cà phê buổi sáng, làm sinh tố hoặc chuẩn bị đồ uống sau khi tập thể dục trở nên thuận tiện hơn, giảm bớt những thao tác chuẩn bị trước đây như châm nước vào khay đá hay chờ đá đông.

Đá được tạo ra từ máy lọc nước làm đá TWP-IW2469SVN(K). Ảnh: Toshiba

Thiết kế theo phong cách Japandi

Bên cạnh yếu tố công nghệ, Toshiba cũng đặt trọng tâm vào thiết kế - yếu tố ngày càng được chú trọng trong không gian bếp hiện đại. Hai mẫu máy mới được phát triển theo phong cách Japandi, xu hướng kết hợp giữa thẩm mỹ tối giản của Nhật Bản và sự ấm áp, tinh gọn trong thiết kế Bắc Âu. Phong cách này đề cao sự giản lược chi tiết nhưng vẫn đảm bảo tính tiện dụng và hài hòa với không gian sống.

Theo đại diện hãng, triết lý thiết kế của sản phẩm xoay quanh ba yếu tố: tinh tế, tiện nghi và an toàn. Sự tinh tế thể hiện qua đường nét tối giản và bảng điều khiển cảm ứng LED, giúp người dùng theo dõi các thông số như trạng thái lõi lọc hay chất lượng nước đầu ra.

Yếu tố tiện nghi nằm ở khả năng tích hợp nhiều chức năng trong một thiết bị. Người dùng có thể lấy nước nóng để pha trà, lấy nước lạnh để uống trực tiếp hoặc lấy đá chỉ bằng một thao tác chạm.

Trong khi đó, tính an toàn được chú trọng qua các chi tiết như khóa trẻ em cho chế độ nước nóng hay thiết kế kín bảo vệ lõi lọc. Những yếu tố này hướng đến trải nghiệm sử dụng ổn định, đặc biệt trong các gia đình có trẻ nhỏ.

Sản phẩm phù hợp đặt trong không gian phong cách Japandi nhờ thiết kế tối giản. Ảnh: Toshiba

Bên cạnh hai mẫu máy làm đá mới, Toshiba hiện cũng phát triển nhiều dòng máy lọc nước khác phục vụ các nhu cầu sử dụng khác nhau. Một số model tập trung vào khả năng bù khoáng, trong khi các dòng khác hướng đến thiết kế gọn gàng cho căn hộ diện tích nhỏ.

Theo hãng, định hướng phát triển các sản phẩm lọc nước không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nước sạch mà còn hướng đến nâng cao trải nghiệm sinh hoạt trong gia đình. Khi không gian bếp ngày càng trở thành trung tâm của căn hộ, những thiết bị đa chức năng được kỳ vọng giúp việc chuẩn bị đồ uống và tiếp khách tại nhà trở nên thuận tiện hơn.

Thái Anh